英核潛艦基地內拍A片上傳　女上尉大戰一兵PO付費網海撈

▲英國有2名官兵在基地內狂拍A片。圖為英國海軍驅逐艦當肯號（HMS Duncan）。（圖／路透）

實習記者閔文昱／綜合報導

英國海軍女上尉竟然在潛艦基地與男友拍攝不雅影片，並將影片上傳到成人付費平台「只有粉絲」（Only Fans）上，以每月15美元（約台幣419元）的費用向會員發佈影片並賺取會費，事件曝光後也馬上遭到逮捕，目前海軍高層已對影片內容展開調查。

根據《太陽報》（The sun）報導，29歲的女上尉詹金絲（Claire Jenkins）使用化名泰樂（Cally Taylor）在色情網站上發佈了好幾部色情影片，而且拍攝地點就在蘇格蘭西岸法斯萊恩港（Faslane）的海軍核動力潛艦總部「克萊德海軍基地」（HMNB Clyde）內，同為海軍的一等兵男友杜丁頓（Liam Doddington）也多次參與拍攝，並利用影片在付費平台上盈利，目前因涉及多起國家安全問題而遭到逮捕。

▲詹金絲經常在社群媒體分享性感露骨的照片。（圖／翻攝自推特／@callytaylor）

據報導顯示，詹金絲曾擔任機敏號核潛艦（HMS Astute S119）的作戰指揮官，這艘核潛艦為為英國最大、最先進的核動力潛艦，因此她也對軍艦內的國家機密瞭若指掌，軍方高層擔心影片可能會被國外勢力利用，進而對2人脅迫勒索，因此已經介入調查。

▲機敏號核潛艇由英國王儲查理斯（HRH Prince Charles）的妻子卡米拉（HRH Camilla）命名，造價約35億英磅（約400多億台幣）。（圖／翻攝自維基百科）

詹金絲曾多次在社群網站上分享性感露骨的照片，她在個人頁面表示，自己是個調皮且熱愛色彩繽紛生活的人，「頑皮的一面有時會使我陷入麻煩，但是從中獲得的那種興奮感只會使我變得更加煩躁和困擾」。海軍人士透露，她平常就是相當開放的人，對於長官也很誠實，這些影片應該是在休假期間拍攝的。

英國海軍發言人表示，目前事件還在調查中，不宜進一步發表言論，不過也指出，「若有軍方人員未能按照我們的價值觀和標準行事，我們將毫不猶豫地採取相應措施。」