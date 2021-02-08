溫馨年菜愛心快遞　黃珊珊感謝《東森全球新連鎖事業》助弱勢過好年





▲台北市社會局舉辦「溫馨年菜愛心快遞」活動，台北市副市長黃珊珊致贈感謝狀給東森直消電商執行長王世均。（圖／記者袁茵攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

農曆年節將至，為使低收入獨居長輩與經濟弱勢家戶歡喜過好年，台北市社會局8日與《東森全球新連鎖事業》、社福基金會、合作社及商業同業公會等80個民間團體一同辦理「溫馨年菜愛心快遞」活動，使台北市副市長黃珊珊表示，很感謝這些團體，在疫情艱鉅時刻，還能做公益活動。

台北市社會局8日上午舉辦「溫馨年菜愛心快遞」活動，台北市副市長黃珊珊、社會局長周榆修等人皆親自出席，並感謝《東森全球新連鎖事業》等80個民間團體的愛心，黃珊珊也親自致贈感謝狀給東森直消電商執行長王世均。

台北市社會局表示，因受新冠肺炎疫情衝擊，民眾及企業經濟活動大受影響，民眾需求增加，募款難度大增，所幸各界仍踴躍愛心捐款，預計今年將送出1821份溫馨年菜，較去年增加211份，讓獨居長者及弱勢家庭於年節時刻享用美味年菜，過好年。

北市社會局指出，今年年菜贈送對象，包括531位低收入獨居長者及1290戶經濟弱勢家庭，親送長者的年菜有何首烏雞湯、梅干東坡肉、酥炸鮮魚片、紅燒獅子頭、臘味蘿蔔糕及干貝長年菜，另體貼素食長者需求，特別設計素食年菜供長者選擇，其所有年菜皆精心烹調，以配合長者的咀嚼功能。

北市社會局提到，同時台北市也準備紅包、保久乳、肉鬆、餅乾等應節禮品，由志工將濃濃的關懷逐一宅配到獨居長輩家中。至於提供經濟弱勢家庭的1290份年菜，則由民眾至指定地點領取或由社工員代領發送。

黃珊珊表示，年菜活動今年已邁入13周年，除了豐盛年菜外，也有慈善愛心基金也提供低收獨居長者每人1000元紅包；更感謝中華民國紳士協會及財團法人無子西瓜社會福利基金會動員志工及車輛，迅速將年菜送達長者家中。

黃珊珊強調，儘管今年受到疫情影響，但年菜數量仍然有增加，很感謝這些民間團體在民間捐款越來越少時，仍能出來做公益活動，「謝謝這個社會的愛心，希望大家能過個好年。」

社會局長周榆修在會受訪時也表示，疫情嚴峻，感謝各個民間團體的努力，讓年菜「份量加大」，大家經營自身事業就很辛苦，但回頭一看更會發現，還有比辛苦更辛苦的人，謝謝民間團體基於此想法來共襄盛舉。

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