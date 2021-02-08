鮮血滲到樓下天花板！　惡男綁架斬首21歲孕妻...110刀砍死岳父

▲男斬首懷孕妻子。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯一名男子綁架懷孕妻子到公寓內殺害，再殘忍將人斬首，由於血滲到樓下住戶天花板才讓案件曝光，警方調查時發現，男子後來在路上遇到剛下班的岳父，竟然連續犯案又把人殺害，目前已被逮捕接受調查。

英國《每日星報》報導， 事件發生在彼爾姆市(Perm)一棟公寓中，男子肖薩法羅夫(Shokhnazar Shosafarov)與21歲妻子莎漢姆(Shabham Shosafarov)育有2歲大兒子與4個月大女兒，對方肚中現在還懷有身孕，他卻用刀狂砍對方胸部2刀，再把頭部給割了下來。

肖薩法羅夫後來把2名孩子帶去岳母家，離開時在街上遇到48歲岳父拉蘇洛夫(Khodzhikurbon Rasulov)，便在街上把人刺死，驗屍發現全身刀傷多達110刀。肖薩法羅夫的殘忍惡行引發眾怒，警方帶他回到案發現場時，還有大批民眾圍觀抗議，要求當局把他吊死。

報導指出，莎漢姆因為長期遭到肖薩法羅夫虐待，才會提出離婚並且要搬回父親家，結果在半路上被丈夫抓到，被綁架回公寓殺害。肖薩法羅夫因涉嫌犯下2項謀殺罪接受調查中，罪名若成立可能被判處終身監禁。

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