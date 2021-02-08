網紅持刀假裝搶劫...當場被23歲男擊斃　友目睹：是在拍YouTube

Youtuber Timothy Wilks is shot dead after trying to make a joke, for his YouTube channel, the young man hoped to document a joke where he would simulate a robbery with butcher knives, however, as self-defense, a man shot him. pic.twitter.com/YGrSp4ttcl — Moises Lopez (@chapoisat) February 8, 2021

記者李振慧／綜合報導

美國田納西州一名20歲男網紅日前拍攝惡作劇影片，拿著刀在街上假裝搶劫路人時，沒想到對方當真，竟然掏槍把他射死。目睹的朋友嚇壞告訴警察，他們只是在拍YouTube影片，目前全案正在調查中。

納什維爾市警方表示，事件5日晚間9時25分發生在Urban Air Trampoline and Adventure Park遊樂園的停車場，20歲男子威爾克斯(Timothy Wilks)和朋友拍攝惡作劇影片時，被23歲男子史塔尼斯(David Starnes Jr.)掏槍殺害。

史塔尼斯表示，他完全不知道威爾克斯是在惡作劇，以為生命真的受到威脅，為了保護自己與他人才會開槍。警方目前尚未逮捕任何人，正在調查史塔尼斯是否真的是為了自我防衛才會開槍。

▼男為了拍攝惡作劇影片反被殺。（圖／示意圖／視覺中國）

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