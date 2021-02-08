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隱形殺手冰川湖！冰川砸毀印度大壩14死170失蹤　可能致災關鍵曝

記者詹雅婷／綜合外電報導

印度境內喜馬拉雅楠達德維冰川7日發生部分斷裂，爆發大規模洪水，迄今奪走14條人命，至少還有170人失蹤。科學家宣稱，這一切背後原因與氣候變遷有關；另有專家指出，暖化導致冰川融化，可能連帶讓冰川湖數量增加，進而導致結構脆弱的大壩潰堤，引發災難性洪水。

科學家斷言　氣候變遷引爆大規模洪災

綜合外媒India.com等報導，北安查爾邦楠達德維冰川（Nanda Devi）斷裂沖破大壩，導致道里根加河（Dhauli Ganga）水位大暴漲釀災。儘管衛星影像及Google Earth圖像並未顯示附近有冰川湖的存在，印度理工學院印多爾分校助理教授阿贊姆（Mohd. Farooq Azam）坦言，冰川內部可能有水坑或湖泊存在。

「毫無疑問，全球暖化導致該地變暖，而氣候變遷導致的不穩定天氣模式，像是降雪降雨增加、暖冬導致大量降雪融化」，阿贊姆指出，早期冰的溫度介於攝氏零下6度至零下20度，「但現在是攝氏零下2度，讓冰更容易融化。」

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另名科學家普拉什卡（Anjal Prakash）則說，此事件初步看來極像氣候變遷事件，全球暖化對冰川後退的影響有其充分證據，且氣候變遷也改變天然災害的頻率與程度，部分地區濕雪崩發生次數增加，低海拔地區春季發生雨雪混合洪水的次數同樣增加，「我們現在沒有數據來證明是什麼造成這次災害，但這看起來很像氣候變遷事件，因為全球暖化導致冰川融化。」

大自然的反擊　冰川湖恐重擊脆弱大壩

研究指出，喜馬拉雅山冰川湖數量現正增加中，且其中47處處於非常危險狀態，一旦爆發洪水，尼泊爾、中國、印度下游部分地區都可能被淹沒。再者，由於氣溫上升幅度是全球平均水準的2倍之多，喜馬拉雅山冰川覆蓋面積在過去30年之間顯著減少。

假若2100年全球氣溫上升超過攝氏1.5度，有多達三分之二的冰川都將消失，隨著冰川融化，現有湖泊將會擴大，也有新湖泊形成。

聯合國高階氣候風險管理專家Deepak K.C坦言，冰川湖往往會隨著冰川融化加劇而增加，增加靜水壓力（hydrostatic pressure），這可能導致結構脆弱或不穩定的大壩突然潰堤，造成數小時內大量排放碎石和水等，引發災難性洪水。

喜馬拉雅山開發需重新思考　專家：別犧牲社區與環境

印度綠色和平組織的昌查爾（Chanchal）表示，北安查爾邦早在2013年就發生過冰川湖引發洪水的類似事件，加上全球暖化，同樣事情未來發生次數可能更加頻繁，有必要重新思考喜馬拉雅山現今的開發模式，不能把當地環境社區視為犧牲代價。

▼喜馬拉雅山楠達德維冰川（Nanda Devi glacier）斷裂沖破水壩。（圖／路透）

▲▼印度喜馬拉雅山南達德維冰川（Nanda Devi glacier）斷裂沖破水壩，釀至少百死。（圖／路透）

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