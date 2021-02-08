整個「發電水壩」被沖走！喜馬拉雅山冰川斷裂　河水狂漲難救援

▲印度的喜瑪拉雅山楠達德維冰川（Nanda Devi glacier）部分斷裂，附近的道里根加河（Dhauli Ganga）滿是泥漿。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

印度北安查爾邦（Uttarakhand，北與中國接壤）的喜瑪拉雅山楠達德維冰川（Nanda Devi glacier）7日發生部分斷裂，釀成大規模洪水，恐怕已經奪走150條人命。印度空軍發表初步調查報告指出，附近的塔波萬水力發電站（Tapovan dam，又稱塔波萬大壩）已經被「完全沖走」；救援工作已展開，卻因當地河流水位高漲而困難重重。

《印度斯坦時報》報導，空軍報告中提到，馬拉里河谷（Malari Valley）底部的棚屋與建設工程、入口處的2座橋都遭破壞，幸好附近城鎮喬斯希馬特（Joshimath）與塔波萬之間的主要道路大致完好無損，「從楠達德維冰川入口處可以看見，碎石瓦礫一路沿著道里根加河（Dhauli Ganga River）與阿勒格嫩達河（Alaknanda River）延伸至皮帕爾卡蒂（Pipalkoti）與傑莫利縣（Chamoli）地區」。

▲冰川斷裂不僅沖毀水壩與房屋，甚至可能已經奪走150條人命。（圖／路透）

印度軍方派遣重型挖掘機械移除瓦礫與土堆，打通隧道；但由於附近河流水位上升，救援工作一度受阻，將於明日繼續行動。印軍表示，「2架安托諾夫安-32（An-32）軍機已經把救援物資和海軍陸戰突擊隊送往德拉敦（Dehradun）」，一名空軍軍官也被任命為特遣部隊指揮官，坐鎮喬利格蘭特機場（Jolly Grant airport），協調救援行動。

▲印度軍方已經展開初步調查與救援工作。（圖／路透）



北安查爾邦首席部長拉瓦特（Trivendra Singh Rawat）表示，目前已知罹難者包括3名牧羊人與2名割草婦女，「我們估計大約125人失蹤，這個數字還會更高」，另外還有近180隻綿羊與山羊被沖走。他宣布，死者親屬將獲得每人40萬盧比（大約新台幣15萬元）的救濟金，政府目前正專注於救援行動，之後將交由專家調查釀災原因。

印度總理莫迪（Narendra Modi）在事發當天四度致電該邦首席部長拉瓦特（Trivendra Singh Rawat），要求審查當地情勢，全力救災。他對於本次悲劇事件表示哀悼，承諾提供所有必要協助，「印度與北安查爾邦站在一起，全國都替那裡每個人的安全祈禱」。內政部長沙阿（Amit Shah）也說，莫迪政府與當地人民肩並肩站在一起。

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