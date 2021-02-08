　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

赴武漢查疫情源頭　世衛專家親曝：已找到「重要線索」！

▲▼世衛專家小組前往武漢調查新冠肺炎起源。（圖／路透社）

▲世衛專家小組前往中國科學院武漢病毒研究所參訪。（圖／路透社）

記者王佩翊／編譯

世界衛生組織為了調查新冠肺炎的源頭，召集國際專家組成調查小組，深入前往武漢當地進行調查。其中，一行人也到訪被認為是疫情起頭的華南海鮮市場。參與這次調查工作的生態學家達薩克向《彭博社》表示，調查小組已經在當地找到有關疫情源頭的「重要線索」，有望在此次調查行程結束時對外公布。

根據《彭博社》報導，生態學家達薩克（Peter Daszak）參與了此次由世衛組織發起的新冠肺炎調查工作，與多名專家共同前往武漢市，而調查行程的其中一站正是被認為是新冠肺炎起源的「武漢華南海鮮市場」。達薩克表示，這項調查說不定將成為疫情緩解的轉折點，因為「調查的意義在於，試圖理解這件事為什麼會發生，疫情才不會在疫苗上市前持續失控。」

事實上，在疫情爆發初期，有陰謀論認為，新冠病毒最初並非是由蝙蝠傳染給人類，而是從中國科學院武漢病毒研究所流出，不過達薩克與其他專家都否定了這項說法。他們參觀了實驗室，並向中國病毒學家石正麗請教相關研究狀況與已知最早的新冠肺炎病例。

▲▼世衛專家小組前往武漢調查新冠肺炎起源。（圖／路透社）

▲達薩克接受當地媒體採訪。（圖／路透社）

此次最受矚目的調查行程便是武漢華南海鮮市場，對於身為動物學家的達薩克而言，這次的參訪對於此次調查可以說是有著極大的進展。華南海鮮市場主要是販售海鮮與新鮮肉類，當時有許多商家與消費者染疫，因此被懷疑病毒是由動物傳染到人類身上。不過後續的研究顯示，有些和市場沒有任何接觸的人早在海鮮市場疫情爆發前就已經染疫，因此也削弱了這項說法的可信度。

▲▼WHO專家小組抵達武漢市華南海鮮市場，為疫情爆發後調查小組首次進入首波群聚感染點。（圖／路透）

▲▼WHO專家小組一行人抵達武漢市華南海鮮市場，是疫情爆發後首次有調查小組進入首波群聚感染點。（圖／路透、CFP）

▲▼華南海鮮市場。（圖／CFP）

達薩克說，調查人員這次找到了有關華南海鮮市場與新冠肺炎間連結的「重要線索」，但他不願詳細說明，僅稱研究團隊正試圖將搜集到的新線索整合在一起，試圖拼湊出一個更完整的東西。他表示，「我認為我們在這次參訪行程結束時，能夠告訴大家一些有意義的東西」，不過調查結果目前還是會暫時保密。

儘管華南海鮮市場當初緊急關閉後，便進行消毒清理作業，但達薩克說，這次的考察行程仍然很有用，「因為人們離開得很匆忙，因此留下了許多設備、餐具，一切疫情發生的證據。」而他同時也感謝陸方的協助稱，在調查的過程中，多虧了當地專家的鼎力幫助，才能讓他們順利前往所有想去的地點，完成調查。

►聽Podcast掌握國際局勢

 

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
快訊／趙少康宣布參選2024總統！力促兩岸和平、藍綠和解
過年紅包越來越少人發！過來人曝1原因「已經歪了」
板橋騎士鑽車縫「被輾碎頭」！恐怖瞬間曝　YouBike男看傻
電商消費糾紛統計出爐！momo投訴件數成長最多
刀療師「絕無偏心或豬哥」：男女相同　網怒狂刷1星
被堂哥騙進房「脫衣性侵」　雞排妹揭網友血淚史
36歲陸男星結婚8個月被綠　「她和別人有寶寶」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

網紅持刀假裝搶劫...當場被23歲男擊斃　友目睹：是在拍YouTube

荷蘭10年來首遇暴風雪　罕見發布全境紅色警示！航班取消火車停駛

隱形殺手冰川湖！冰川砸毀印度大壩14死170失蹤　可能致災關鍵曝

整個「發電水壩」被沖走！喜馬拉雅山冰川斷裂　河水狂漲難救援

鮮血滲到樓下天花板！　惡男綁架斬首21歲孕妻...110刀砍死岳父

赴武漢查疫情源頭　世衛專家親曝：已找到「重要線索」！

44歲擁3600億財產　推特CEO曾想離開科技業「改行當時裝設計師」

外送員日走10km送餐！清寒男大生苦撐家計月收曝　網熱心喊幫忙

男童「塑膠袋跳傘」驚悚墜樓畫面曝光！才剛站好　秒被朋友推下去

前美國國務卿舒茲去世　任內揭6項保證確立對台方針

國家級警報14連發！凌晨規模6.1地震撼全台原因　氣象局回應了

驚悚片曝！喜瑪拉雅山冰川斷裂　「沖垮大壩」爆洪水...恐已150死

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

台南佳里死亡車禍　騎士疑超速自撞電桿喪命

宜蘭東部海域規模6.1強震！　國家警報「狂響14次」嚇醒民眾

段宜恩暫回美國「a new beginning..」　GOT7成員親送行..Vlog公開看哭了

50支手機國家警報狂響關不掉！寶可夢阿伯崩潰：關了快20分鐘

邵雨薇談閃嫁吳慷仁：可能明天　見男友為戲增胖20公斤「滿驚訝的」

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

50支手機國家警報狂響關不掉　寶可夢阿伯崩潰：關到快2點！

網紅持刀假裝搶劫...當場被23歲男擊斃　友目睹：是在拍YouTube

荷蘭10年來首遇暴風雪　罕見發布全境紅色警示！航班取消火車停駛

隱形殺手冰川湖！冰川砸毀印度大壩14死170失蹤　可能致災關鍵曝

整個「發電水壩」被沖走！喜馬拉雅山冰川斷裂　河水狂漲難救援

鮮血滲到樓下天花板！　惡男綁架斬首21歲孕妻...110刀砍死岳父

赴武漢查疫情源頭　世衛專家親曝：已找到「重要線索」！

44歲擁3600億財產　推特CEO曾想離開科技業「改行當時裝設計師」

外送員日走10km送餐！清寒男大生苦撐家計月收曝　網熱心喊幫忙

男童「塑膠袋跳傘」驚悚墜樓畫面曝光！才剛站好　秒被朋友推下去

前美國國務卿舒茲去世　任內揭6項保證確立對台方針

2021台灣燈會主燈將亮相展出　林佳龍曝會在「高鐵新竹站」

前桃猿曼恩進駐樂天巨人農場　指導克蕭去年做過的訓練

趙少康宣布參選2024總統　力促兩岸和平、藍綠和解

疫情擋返家路！　「憂爸媽身體微恙」風田情緒崩潰大哭

7月大男嬰託保母帶…12天後竟右眼失明全身半癱！新手爸淚提告

地上噴滿玩具…夫貼心買收納箱　她嗆「真的火大」！網酸支持離婚

剛領27萬年終！女友秒提1要求「該表示心意」　他傻眼：又還沒結婚

解放軍疫苗外交先找鐵哥兒們　柬埔寨首相洪森親赴機場迎接

網紅持刀假裝搶劫...當場被23歲男擊斃　友目睹：是在拍YouTube

布雷迪心中永遠的第一女神　超模辣妻吉賽兒助陣有亮點

不速鬼！色喵忘情狂吸「胸罩」埋頭猛蹭3分鐘...奴才超無奈XD

國際熱門新聞

露點教做菜！巨乳YouTuber「薄紗無罩」爆紅遭檢舉

冰川斷裂「撞垮大壩」爆洪水　恐已150死

寵物犬發狂　她遭撕咬「手臂掉下來」慘死

117kg胖妹嫁了　帥尪體重僅半個她

人畜共通疾病來襲！專家：比黑死病恐怖

男童塑膠袋跳傘　驚悚墜樓畫面曝

你看到人還是狗？答案曝心理狀態

南韓車用晶片也「斷貨」！

拜登受訪談對中關係：美中將激烈競爭

12名工人奇蹟生還！喜馬拉雅冰川坍沖破大壩釀150死

伊朗要求談核協議前先解除制裁　拜登1動作回應

中企擬在「澳洲後院」建城　引澳政府關注

芬蘭第一大報讚台防疫　享受生活全球罕見

網紅妹「全裸穿雨衣」...狂塞貴賓犬

更多熱門

相關新聞

南非停打AZ疫苗！我首批同廠牌…專家曝「效力差原因」

南非停打AZ疫苗！我首批同廠牌…專家曝「效力差原因」

台灣被列入疫苗全球取得機制（COVAX COVID-19）公布第一批疫苗配送名單中，取得時間在2月至6月間，屆時會從5～8個非會員國中分配130萬劑AZ疫苗。不過，同樣是施打AZ一ㄧ南非政府7日宣佈，因該疫苗對南非變種病毒株（B.1.351）效力有限，決定停止接種計畫。對此，醫師推斷，應是疫苗以腺病毒當載體，導致抗體中和導致，特別是非洲、亞洲及東南亞國家也要觀察是否有這樣的情況發生。

芬蘭第一大報讚台防疫　享受生活全球罕見

芬蘭第一大報讚台防疫　享受生活全球罕見

WHO專家訪華南海鮮市場：掌握病毒起源證據

WHO專家訪華南海鮮市場：掌握病毒起源證據

南非宣佈「暫停接種AZ疫苗」

南非宣佈「暫停接種AZ疫苗」

疫情何時結束？彭博：再等7年

疫情何時結束？彭博：再等7年

關鍵字：

新冠肺炎世界疫情COVID-19華南海鮮市場大陸要聞世界衛生組織

讀者迴響

熱門新聞

曾國城又被爆性騷！女導控故意蹭腿

豪宅女主人熱情應門！外送員收驚喜暈了

全劇組遭下令「不准和吳慷仁說話」

露點教做菜！巨乳YouTuber「薄紗無罩」爆紅遭檢舉

黑男女友無預警「剪掉20cm長髮」！

女網紅被酸　怕人摸還穿這麼露

子瑜爸驚喜現身！　網驚：很帥很年輕

18歲遇約會強暴後她接3年恐嚇電話　20年後勇揭惡行

極少開車「多久換機油」　達人曝1招：比較準

快訊／國1「4車連撞」嚴重事故！2車翻覆1死5傷

領養小黑狗！洗一洗變白臉㹴犬

冰川斷裂「撞垮大壩」爆洪水　恐已150死

夜班保全玩Switch惹怒住戶！網卻風向一面倒

堂哥「逼脫衣性侵」　雞排妹揭網友血淚史

爆目擊者認證「雞排妹被刷卡屁股」　翁立友說話了

更多

最夯影音

更多
國家級警報14連發！凌晨規模6.1地震撼全台原因　氣象局回應了

國家級警報14連發！凌晨規模6.1地震撼全台原因　氣象局回應了
驚悚片曝！喜瑪拉雅山冰川斷裂　「沖垮大壩」爆洪水...恐已150死

驚悚片曝！喜瑪拉雅山冰川斷裂　「沖垮大壩」爆洪水...恐已150死

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

台南佳里死亡車禍　騎士疑超速自撞電桿喪命

台南佳里死亡車禍　騎士疑超速自撞電桿喪命

宜蘭東部海域規模6.1強震！　國家警報「狂響14次」嚇醒民眾

宜蘭東部海域規模6.1強震！　國家警報「狂響14次」嚇醒民眾

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面