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44歲擁3600億財產　推特CEO曾想離開科技業「改行當時裝設計師」

▲推特執行長多西。(圖／達志影像／美聯社)

▲ 推特執行長多西。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

推特（Twitter）公司CEO傑克．多西（Jack Dorsey）為推特創始人之一，身價高達千億台幣。但在此之前，他其實曾考慮退出科技業，投入完全的不同的行業——時裝設計師或按摩治療師。

現年44歲的多西擔任Twitter及行動支付公司Square執行長，據《富比士》統計，其個人淨資產為129億美元（約新台幣3609億元）。但在2006年參與創立推特之前，多西只是一名平凡的矽谷工程師，擁有各式各樣的興趣，不斷跳槽到一家又一家新創公司。

多西至少在2000年起就開始構想一個用於更新即時狀態的網路平台概念，這也成為推特背後的理念。但在接下來的6年中，他經常在持續自己的工程師生涯和徹底離開科技業並走上另一條路之間搖擺不定，因為他遲遲未能取得成功，讓他感到沮喪。

就讀紐約大學的多西在距離畢業剩下一個學期時被退學，又被他自己創辦的計程車及快遞服務公司解雇，搬回他的故鄉聖路易斯，「我覺得自己很失敗。」

多西在聖路易斯培養許多愛好，包括植物插畫。《紐約客》報導，他很喜歡參觀密蘇里植物園，曾在那裡對分叉的榕樹根進行繪畫研究。他也愛上按摩療法，直到他回到舊金山，發現「每個人都是按摩師」之後，才放棄了成為按摩師的念頭。

此外，多西的興趣也包括時尚設計。他十分欣賞牛仔褲品牌Paper Denim & Cloth等的創辦人莫里森（Scott Morrison），當他知道莫里森偏愛擁有人物繪畫技能的設計師，更為此接受相關課程。

▲▼ 推特。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲ 推特現已成為全球新聞、娛樂和評論的重要來源，同時也面臨使用者成長趨於停滯、廣告銷售疲軟以及近年持續虧損的困境。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

根據美國記者比爾頓（Nick Bilton）2013年出版的著作《孵化推特：從蠻荒到從蠻荒到IPO的狂野旅程》（Hatching Twitter: A True Story of Money, Power, Friendship, and Betrayal.），就在推特於2006年3月上線的一個月前，多西曾向另一名創辦人葛萊斯（Noah Glass）透露他的退場策略，「我要離開科技業，成為一名時裝設計師。」

擔任推特CEO初期，多西會在下午6時左右離開辦公室，去上繪畫課、熱瑜珈課，或到舊金山一所設計學校學習時裝設計。比爾頓披露，推特創始人之一威廉斯（Evan Williams）據報曾一度對多西表示，「你可以當一名裁縫，或當推特CEO，但你不可能兩者兼得。」

多西後來向《紐約客》提到，就算為了其他興趣離開辦公室，他晚上也總是在處理推特的工作。在設計學校學習期間，多西設完成2種款式的設計，包括鉛筆裙和不對稱裙。據《紐約客》報導，「他把做完的裙子放進衣櫥，最後丟掉了。」

雖然多西從未成為一名真正的時裝設計師，喜歡穿著全身黑和毛帽的他對時裝與設計的興趣似乎不減。他在2019年出席巴黎時裝周，更時常被發現穿著美國時裝設計師歐文斯（Rick Owens）的作品，包括一雙1000美元（約新台幣2.8萬元）的運動鞋與超過2000美元（約新台幣5.6萬元）的皮衣。

▼ 多西經常穿著全身黑。（圖／達志影像）

▲▼Twitter執行長傑克．多西（Jack Dorsey）經常穿著全身黑、戴著毛帽。（圖／達志影像）

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