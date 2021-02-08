　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女網紅「公車告白」後遭霸凌　狂收羞辱紙條：不記得自己如何走

圖、文／鏡週刊

萬思惟指著工作室窗邊一角，提到某日送兒子上學後，陽光自玻璃外照進來，「我就站在那坨陽光裡，感覺熱熱的。突然有種感覺：不能因為這個家庭，就犧牲我想做的事情。我不能把自己變成《今晚哪裡有問題》裡面那些悲淒女性，為了家庭，把自己完全埋沒到別人都看不見我。就算再艱難，我都要有一部分是『只為我自己而活』。」

筋肉媽媽遭人言語猥褻後，在臉書貼文放上自己的健美照說：「照片很性感不代表有人有權利來猥褻我。」獲得破萬按讚數。（翻攝筋肉媽媽臉書）

▲筋肉媽媽遭人言語猥褻後，在臉書貼文放上自己的健美照說：「照片很性感不代表有人有權利來猥褻我。」獲得破萬按讚數。（圖／鏡週刊提供，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

他倆行過死蔭幽谷，筋肉爸爸努力復健，癱瘓的身體逐漸康復中，筋肉媽媽同時開拓著事業版圖，「妹妹」頭銜悄悄從她的人生退場，如今她不再吞忍任何厭女的口舌；酸民來了，那就直拳反擊，且身手愈發熟練。

只是，責怪自己的慣性，偶爾還在她的體內發作。

去年底，她在臉書分享自己身穿比基尼的肌肉線條，對職業運動員而言，比基尼是賽服，被誇「屁股練得好漂亮」是專業上的肯定。一名粉絲私訊，要求她提供練臀圍的照片，說是希望將其設成手機桌布作為激勵，她不疑有他，事後回想，「我承認是自己思慮不夠…，『激勵』2字有很多意思，大多數朋友都是跟我討論運動，所以我直覺對方也是想把屁股練得很翹的女生。」幾天後，對方發來自瀆影片與猥褻語言，得知受騙，她對自己發脾氣，但很快地，她發現自己正在犯20年前的錯。她在臉書寫下當年的「me too」經驗：「（我犯的）那個錯，就是把別人的錯歸諸在自己身上，甚至檢討自己！」

不是妳的錯　女性可以勇敢

酸民紛紛湧入她的臉書，部分媒體也引用她的文章，卻以聳動標題呈現。筋肉媽媽坦言，一度覺得傷口被掀開、被人言語強暴了。但這一回，熟女很快地冷靜，動筆宣戰，在臉書上連發了好幾個hashtag，「#展現自己身體的美不代表允許他人可以猥褻」「#女性要如何展現美麗性感都不干別人的事」「#我很性感我很暴露甚至我裸體都不代表允許被侵犯」。她陸續收到許多回饋，那些女孩或女人們都有過相似經驗，卻仍處於「不敢講」的痛苦階段。筋肉媽媽說：「我會告訴她們，還沒做好準備就不需要去講，只要知道，這件事不是妳的錯。」

筋肉媽媽在臉書上寫下遭遇陌生騎士叫囂、吹口哨的感受：「我隱忍著中指不要出來say hello，真實的我很想給他一拳，教他一次，女人應該被尊重。」（翻攝筋肉媽媽臉書）

健身網紅沒想過會成為性別平權倡議者。女人40，台灣仍是父權當道，但筋肉媽媽說，與她成長的數十年前相比，性平環境已有進步。「在我那個年代，女生追男生是會被恥笑的。現在女生勇敢追逐自己的愛情，是件大家會說妳好棒的事。」

筋肉媽媽給我們講了最後一個故事：學生時代，她在公車上向暗戀已久的對面班級男生告白，不久在校內活動「玫瑰傳情」聽到有人喚她的名字，要她前去男生班級領取玫瑰花。「結果是被惡整，」她難忘那陣恥感，「去拿那個玫瑰花的時候，全校都在看，他們班一群男生圍在中庭，等我走近，才發現他們在笑：『妳會不會想太多？』『妳要不要臉？』『怎麼可能！』」距離那朵玫瑰就那幾步之遙，世界崩塌了，她不記得自己是如何走回教室，只記得那天蹺課了，此後常在抽屜裡收到不明紙條，說她好噁心。被調侃的，都是少女的真心。

想採玫瑰的女孩，大多在成為女人前，早早踏遍荊棘。問她想對少時的自己說些什麼？「就不要在意啊，不要在意…。」她重複那句需要多說幾次的話：「不是妳的錯。當時的妳，想談戀愛是正常的，想玩也是正常的。妳只是不懂在該保護自己的時候，勇敢逃出去。」她扼要總結，「所以，要勇敢。」

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


更多鏡週刊報導
【筋肉媽媽專訪1】18歲遇約會強暴後她接3年恐嚇電話　20年後勇揭惡行
【筋肉媽媽專訪2】牙醫命令助理「用妳膝蓋揉我的腰」　助理說出實情卻遭閨密檢討
【筋肉媽媽專訪3】想做知性節目反被要求「來賓要穿得像酒店妹」　製作人失望離職

 

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
出道3年拒露臉！女歌姬真實長相首被拍　起底是醫界工作者
全劇組遭下令「不准和吳慷仁說話」　圈內人開罵：到底怎弄他的
理工高材生「智慧型洗劫」醫美貴婦3000萬　手法曝光！內行嘆
送餐到天母豪宅！女主人熱情應門　下秒「天降驚喜」外送員暈了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／佛光山「平安燈法會」改採直播！走春禮佛仍需遵守防疫

女網紅「公車告白」後遭霸凌　狂收羞辱紙條：不記得自己如何走

花7萬買彩券都沒中！阿伯大暴走怒吼「內定啦」　店家曝背後心酸

女網紅當牙助「已婚醫師」下令：膝蓋揉我腰呻吟　竟還被閨蜜檢討

輻射霧攻擊西部5縣市！　今起變天北台濕涼「小年夜雷雨轟頂」

正妹攝影師再爆「刀療師」惡行：沒治療時也在撫摸「女網紅」屁股

松浦彌太郎堅持每次只買1本書：真正想擁有的不會是「順便」得到

菜鳥中尾牙大獎！主管老鳥喊「請全公司飲料」　他傻眼：新人該吞嗎

入坑一年曬帳單！股市菜鳥獲利曝光　網看完驚呆：好多

女網紅遭性騷現場「驚見保險套」！刀療師手摸私處　她崩潰發聲

國家級警報14連發！凌晨規模6.1地震撼全台原因　氣象局回應了

驚悚片曝！喜瑪拉雅山冰川斷裂　「沖垮大壩」爆洪水...恐已150死

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

宜蘭東部海域規模6.1強震！　國家警報「狂響14次」嚇醒民眾

台南佳里死亡車禍　騎士疑超速自撞電桿喪命

段宜恩暫回美國「a new beginning..」　GOT7成員親送行..Vlog公開看哭了

50支手機國家警報狂響關不掉！寶可夢阿伯崩潰：關了快20分鐘

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

邵雨薇談閃嫁吳慷仁：可能明天　見男友為戲增胖20公斤「滿驚訝的」

50支手機國家警報狂響關不掉　寶可夢阿伯崩潰：關到快2點！

快訊／佛光山「平安燈法會」改採直播！走春禮佛仍需遵守防疫

女網紅「公車告白」後遭霸凌　狂收羞辱紙條：不記得自己如何走

花7萬買彩券都沒中！阿伯大暴走怒吼「內定啦」　店家曝背後心酸

女網紅當牙助「已婚醫師」下令：膝蓋揉我腰呻吟　竟還被閨蜜檢討

輻射霧攻擊西部5縣市！　今起變天北台濕涼「小年夜雷雨轟頂」

正妹攝影師再爆「刀療師」惡行：沒治療時也在撫摸「女網紅」屁股

松浦彌太郎堅持每次只買1本書：真正想擁有的不會是「順便」得到

菜鳥中尾牙大獎！主管老鳥喊「請全公司飲料」　他傻眼：新人該吞嗎

入坑一年曬帳單！股市菜鳥獲利曝光　網看完驚呆：好多

女網紅遭性騷現場「驚見保險套」！刀療師手摸私處　她崩潰發聲

國1彰化段重大車禍　5同事共乘2人拋飛喪命！同地點又3車追撞

新台幣早盤勁揚逾4角　來到27.95元

謝金河曝下場「比拚疫苗」　憂：台疫苗研發似乎不順利

特斯拉新車CP值最低仍獲鐵粉力挺！消費者報告公布車主喜好度調查

求人不如求己！效法7個「幸運者體質」，新的一年更順利

Clubhouse無審查！陸網友大聊敏感議題　專家搖頭：恐被關了

知性節目被要求「來賓要穿得像酒店妹」　製作人失望離職

納達爾背部不適逾兩週！　9日迎澳網首戰暫不考慮退賽

芬蘭第一大報讚台灣防疫成效　享受生活全球罕見

快訊／佛光山「平安燈法會」改採直播！走春禮佛仍需遵守防疫

柯基耍任性！規定「不能摸爸爸」　氣到霸佔大腿還頂嘴...媽咪傻爆眼

生活熱門新聞

女網紅被酸　怕人摸還穿這麼露

夜班保全玩Switch惹怒住戶！網卻風向一面倒

女網紅遭性騷「驚見保險套」　刀療師摸私處

送餐遇詭異雙胞胎！外送員嚇壞逃離

知名刀療師性騷擾！Youtuber被「扯褲摸私處」

人妻尾隨全聯店員「掃了6盒」　羞吐原因網共鳴

入坑一年曬帳單！股市菜鳥獲利驚呆網

刀療師重壓私處20秒　女網紅絕望哭喊

菜鳥中尾牙大獎　主管拗請飲料

50支手機國家警報狂響關不掉！寶可夢阿伯崩潰

正妹攝影師：刀療師沒治療時也在撫摸女網紅屁股

連點外送4個月！老闆多送「兩隻蝦」：恭喜退伍

輻射霧攻擊西部5縣市　今天起變天北台濕涼

春節連假「天氣最差時間點」出爐

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

曾國城又被爆性騷！女導控故意蹭腿

豪宅女主人熱情應門！外送員收驚喜暈了

露點教做菜！巨乳YouTuber「薄紗無罩」爆紅遭檢舉

女網紅被酸　怕人摸還穿這麼露

黑男女友無預警「剪掉20cm長髮」！

快訊／國1「4車連撞」嚴重事故！2車翻覆1死5傷

子瑜爸驚喜現身！　網驚：很帥很年輕

冰川斷裂「撞垮大壩」爆洪水　恐已150死

極少開車「多久換機油」　達人曝1招：比較準

三高嬤靠「168斷食」狂鏟10KG！營養師孫：都不用吃藥了

夜班保全玩Switch惹怒住戶！網卻風向一面倒

爆目擊者認證「雞排妹被刷卡屁股」　翁立友說話了

18歲遇約會強暴後她接3年恐嚇電話　20年後勇揭惡行

女網紅遭性騷「驚見保險套」　刀療師摸私處

疑似性騷目擊者！爆雞排妹被「從屁股中間刷卡」

更多

最夯影音

更多
國家級警報14連發！凌晨規模6.1地震撼全台原因　氣象局回應了

國家級警報14連發！凌晨規模6.1地震撼全台原因　氣象局回應了
驚悚片曝！喜瑪拉雅山冰川斷裂　「沖垮大壩」爆洪水...恐已150死

驚悚片曝！喜瑪拉雅山冰川斷裂　「沖垮大壩」爆洪水...恐已150死

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

宜蘭東部海域規模6.1強震！　國家警報「狂響14次」嚇醒民眾

宜蘭東部海域規模6.1強震！　國家警報「狂響14次」嚇醒民眾

台南佳里死亡車禍　騎士疑超速自撞電桿喪命

台南佳里死亡車禍　騎士疑超速自撞電桿喪命

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面