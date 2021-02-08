女網紅「公車告白」後遭霸凌　狂收羞辱紙條：不記得自己如何走

圖、文／鏡週刊

萬思惟指著工作室窗邊一角，提到某日送兒子上學後，陽光自玻璃外照進來，「我就站在那坨陽光裡，感覺熱熱的。突然有種感覺：不能因為這個家庭，就犧牲我想做的事情。我不能把自己變成《今晚哪裡有問題》裡面那些悲淒女性，為了家庭，把自己完全埋沒到別人都看不見我。就算再艱難，我都要有一部分是『只為我自己而活』。」

▲筋肉媽媽遭人言語猥褻後，在臉書貼文放上自己的健美照說：「照片很性感不代表有人有權利來猥褻我。」獲得破萬按讚數。（圖／鏡週刊提供，下同）

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他倆行過死蔭幽谷，筋肉爸爸努力復健，癱瘓的身體逐漸康復中，筋肉媽媽同時開拓著事業版圖，「妹妹」頭銜悄悄從她的人生退場，如今她不再吞忍任何厭女的口舌；酸民來了，那就直拳反擊，且身手愈發熟練。

只是，責怪自己的慣性，偶爾還在她的體內發作。

去年底，她在臉書分享自己身穿比基尼的肌肉線條，對職業運動員而言，比基尼是賽服，被誇「屁股練得好漂亮」是專業上的肯定。一名粉絲私訊，要求她提供練臀圍的照片，說是希望將其設成手機桌布作為激勵，她不疑有他，事後回想，「我承認是自己思慮不夠…，『激勵』2字有很多意思，大多數朋友都是跟我討論運動，所以我直覺對方也是想把屁股練得很翹的女生。」幾天後，對方發來自瀆影片與猥褻語言，得知受騙，她對自己發脾氣，但很快地，她發現自己正在犯20年前的錯。她在臉書寫下當年的「me too」經驗：「（我犯的）那個錯，就是把別人的錯歸諸在自己身上，甚至檢討自己！」

不是妳的錯 女性可以勇敢

酸民紛紛湧入她的臉書，部分媒體也引用她的文章，卻以聳動標題呈現。筋肉媽媽坦言，一度覺得傷口被掀開、被人言語強暴了。但這一回，熟女很快地冷靜，動筆宣戰，在臉書上連發了好幾個hashtag，「#展現自己身體的美不代表允許他人可以猥褻」「#女性要如何展現美麗性感都不干別人的事」「#我很性感我很暴露甚至我裸體都不代表允許被侵犯」。她陸續收到許多回饋，那些女孩或女人們都有過相似經驗，卻仍處於「不敢講」的痛苦階段。筋肉媽媽說：「我會告訴她們，還沒做好準備就不需要去講，只要知道，這件事不是妳的錯。」

健身網紅沒想過會成為性別平權倡議者。女人40，台灣仍是父權當道，但筋肉媽媽說，與她成長的數十年前相比，性平環境已有進步。「在我那個年代，女生追男生是會被恥笑的。現在女生勇敢追逐自己的愛情，是件大家會說妳好棒的事。」

筋肉媽媽給我們講了最後一個故事：學生時代，她在公車上向暗戀已久的對面班級男生告白，不久在校內活動「玫瑰傳情」聽到有人喚她的名字，要她前去男生班級領取玫瑰花。「結果是被惡整，」她難忘那陣恥感，「去拿那個玫瑰花的時候，全校都在看，他們班一群男生圍在中庭，等我走近，才發現他們在笑：『妳會不會想太多？』『妳要不要臉？』『怎麼可能！』」距離那朵玫瑰就那幾步之遙，世界崩塌了，她不記得自己是如何走回教室，只記得那天蹺課了，此後常在抽屜裡收到不明紙條，說她好噁心。被調侃的，都是少女的真心。

想採玫瑰的女孩，大多在成為女人前，早早踏遍荊棘。問她想對少時的自己說些什麼？「就不要在意啊，不要在意…。」她重複那句需要多說幾次的話：「不是妳的錯。當時的妳，想談戀愛是正常的，想玩也是正常的。妳只是不懂在該保護自己的時候，勇敢逃出去。」她扼要總結，「所以，要勇敢。」

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