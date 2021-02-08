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預防變種病毒效果甚微！　南非宣佈「暫停接種AZ疫苗」

▲▼南非疫情嚴峻，23日單日新增突破1.4萬人確診新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲南非疫情嚴峻。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

南非政府7日宣佈，因阿斯利康（AstraZeneca）與牛津大學合作生產的疫苗（又稱AZ疫苗），對南非變種病毒株（B.1.351）效力有限，決定停止接種計畫。

▲▼阿斯利康新冠疫苗預計2月運抵南韓，政府委託軍方負責運輸任務。（圖／路透社）

▲阿斯利康新冠疫苗。（圖／路透社）

綜合外電報導，南非衞生部長姆基澤（Zweli Mkhize）表示，政府會等待專家的建議，以了解如何可以用最好的方式，繼續進行接種計畫。

他5日曾透露，南非將接收900萬劑美國藥廠強生公司（Johnson & Johnson）研發的疫苗，另外2000萬劑及1200萬劑疫苗，則由美國藥廠輝瑞和由世界衞生組織牽頭的COVAX全球疫苗計畫提供。

英國《金融時報》6日指出，牛津大學與南非金山大學對2026人展開測試，結果顯示AZ的疫苗對南非變種病毒引發的輕症效果有限，但無參與者需要入院或死亡

南非1日收到100萬劑由印度血清研究所（SII）生產的阿斯利康疫苗後，原本欲為醫護人員接種。政府未來數周會先為醫護人員接種美國企業強生（Johnson & Johnson）的疫苗、以及由輝瑞藥廠（Pfizer）及德國生物新技術公司BioNTech合力研發的疫苗。

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