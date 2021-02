12人奇蹟生還！喜馬拉雅冰川斷裂沖破大壩釀150死　工人困隧道獲救

記者張靖榕/綜合外電報導

印度喜馬拉雅山南達德維冰川(Nanda Devi glacier)7日上午發生部分斷裂,衝破水利發電大壩後,引起中、下游河域大規模洪水,造成北安查爾邦(Uttarakhand,北與中國接壤)粗估有150人因此喪命。不過最新消息指出,一度受困在崩塌隧道內的12名工人,竟然捱過洪水和泥土掩蓋等到救援團隊抵達,奇蹟生還的消息為印度國內不少人重振士氣。

南達德維冰川7日上午發生部分斷裂進而衝破大壩後,立刻引起位處中、下游的道里根加河(Dhauli Ganga)水位大暴漲,兇猛迅速的水勢狠塊沖走部分房屋,短時間內便改變了河域周遭的地景面貌,也令當局宣布北部多區進入高度警戒狀態。

Brave #Himveers of ITBP rescuing trapped persons from the tunnel near Tapovan, #Dhauliganga, #Uttarakhand this evening after 4 hrs of efforts. Total 12 persons were rescued from the tunnel out of which 3 were found unconscious. After first aid, carried on stretchers to road head. pic.twitter.com/iHsrFXjhDd