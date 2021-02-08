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12人奇蹟生還！喜馬拉雅冰川斷裂沖破大壩釀150死　工人困隧道獲救

記者張靖榕／綜合外電報導

印度喜馬拉雅山南達德維冰川（Nanda Devi glacier）7日上午發生部分斷裂，衝破水利發電大壩後，引起中、下游河域大規模洪水，造成北安查爾邦（Uttarakhand，北與中國接壤）粗估有150人因此喪命。不過最新消息指出，一度受困在崩塌隧道內的12名工人，竟然捱過洪水和泥土掩蓋等到救援團隊抵達，奇蹟生還的消息為印度國內不少人重振士氣。

南達德維冰川7日上午發生部分斷裂進而衝破大壩後，立刻引起位處中、下游的道里根加河（Dhauli Ganga）水位大暴漲，兇猛迅速的水勢狠塊沖走部分房屋，短時間內便改變了河域周遭的地景面貌，也令當局宣布北部多區進入高度警戒狀態。

搜救團隊在洪水漸歇後隨即前往災區救援，但因一切還相當混亂，當局初估死亡人數為100至150人；官方目前仍在尋找更多的罹難者以及倖存者，死亡數字很可能會繼續上升。

7日當晚9時許，印度與西藏邊境警察（ITBP）推特官方帳號釋出一段影片，搜救團隊進入道里根加河位於塔波萬河段的地區，在經過4小時的救援行動後，竟成功救出受困地底工作隧道的12名工人，其中3人無意識，較虛弱的工人都分別被以擔架抬離現場。

▲▼印度喜馬拉雅山南達德維冰川（Nanda Devi glacier）斷裂沖破水壩，釀至少百死。（圖／路透）

▲▼印度與西藏邊境警察與搜救團隊，成功救出受困隧道內的12名工人。（圖／路透）

▲▼印度喜馬拉雅山南達德維冰川（Nanda Devi glacier）斷裂沖破水壩，釀至少百死。（圖／路透）

影片顯示，當工人獲救重建天日後，都開心的舒展身體，與搜救人員一同歡呼大笑，可以看出團隊的士氣明顯上升不少。疏散與搜救工作還在進行中，整體損失評估仍有待後續釐清。

▼南達德維冰川斷裂沖破水壩，釀至少百死。（圖／路透）

▲▼印度喜馬拉雅山南達德維冰川（Nanda Devi glacier）斷裂沖破水壩，釀至少百死。（圖／路透）

印度北部的北安查爾邦（Uttarakhand，北與中國接壤）7日發生冰川斷裂事件，爆發大規模洪水 。（圖／路透）

▲▼印度喜馬拉雅山南達德維冰川（Nanda Devi glacier）斷裂沖破水壩，釀至少百死。（圖／路透）

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