117kg胖妹要嫁了！鮮肉尪體重只有「半個她」　S曲線收服健身教練

▲加拿大23歲女孩布列塔妮（Brittany Jacques）體重257磅（大約117公斤）熱戀體重140磅（大約64公斤）的健身教練馬特（Matt Montgomery）。（圖／翻攝自Instagram／mattandbrit）

記者吳美依／編譯

加拿大安大略省23歲女孩布列塔妮（Brittany Jacques）體重257磅（大約117公斤），多次因為瘦不下來被甩，原本已經放棄戀愛，去年8月卻認識體重140磅（大約64公斤）的健身教練馬特（Matt Montgomery）。雖然2人身材相差懸殊，卻瘋狂陷入熱戀，男方更於6日求婚成功。

《每日郵報》報導，馬特被布列塔妮的自信、身材與正向態度深深吸引，「她不想要改變任何地方，我也永遠不會要求她這麼做」。他總是鼓勵女友展現身體曲線，「我只希望她吃自己喜歡吃的，開心就好」。

馬特表示，他的前任都纖瘦無比，卻總對身材非常不滿意、缺乏安全感，「她們不是樂觀的人，或一直覺得必須改變自己某些地方，這也讓我感覺很沮喪」。

布列塔妮坦承，過去的戀愛經驗的確影響自信，甚至一度開始運動，試圖改變身材，「但我後來意識到，如果我真的這麼做，就不會再愛自己，而是為了別人對於美的看法改變自己。」她當時不確定此生是否能再找到真愛，也很猶豫接受新感情，「但認識馬特後，我成為最幸福的人」。

這對情侶一見鍾情，戀愛關係也非常完美，卻時常被路人無禮地盯著看，甚至面臨網友負面評論。儘管如此，他們卻不認為身材差異會影響感情，反而希望看見更多體重不同的情侶「關係正常化」。

布列塔妮說，「人們肯定誤解了，總認為肥胖者和纖瘦者不能成家、建立親密關係，但我們從來沒有這種問題。我們覺得能夠認識彼此非常幸運，這是我們此生最快樂的時刻」。

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