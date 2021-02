喜瑪拉雅山冰川斷裂「沖垮大壩」爆洪水　恐已150死！驚悚片曝光

▲印度境內喜馬拉雅山脈的楠達德維冰川(Nanda Devi glacier)7日斷裂,引發大規模洪水。(影片取自YouTube,如遭刪除請見諒。)

記者詹雅婷/綜合外電報導

印度北部的北安查爾邦(Uttarakhand,北與中國接壤)7日發生冰川斷裂事件,導致附近一座大壩部分坍塌、部分房屋被沖走,同時間爆發的大規模洪水迫使當地村民緊急撤離。只不過,此事件恐怕已奪走100人至150人的性命。

綜合路透、The Indian Express等外媒報導,南達德維冰川(Nanda Devi glacier)7日上午部分冰川斷裂,道里根加河(Dhauli Ganga)水域發生大規模洪水,水流相當湍急,外傳沖走部分房屋,大量岩石、塵土崩落,就連大壩一部分也被沖垮,當局現已宣布北部多個地區進入高度警戒狀態。

當地居民瑞納(Sanjay Singh Rana)坦言,「這一切來得非常快,根本沒時間通知其他人」,當地人擔憂,附近水電站工作人員及河邊村民可能已經被湍急水流沖走,「我們不知道到底有多少人失蹤。」

目前部分地區的水量已逐漸減少,當局也派遣搜救部隊前往災區救援。不過,北安查爾邦首席秘書普拉加許(Om Prakash)坦言,儘管實際受波及人數尚未得到證實,此次事故恐怕造成100人至150人死亡。

Scary visuals coming in from #Chamoli district in #Uttarakhand after a Glacier burst. Many missing and danger levels likely to cross in Srinagar, Rishikesh and Haridwar as well.