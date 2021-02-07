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韓資深女星傳遭丈夫棄養！罹老人癡呆「戲如人生」　曾登坎城影展

▲▼南韓資深女星尹靜姬以電影《生命之詩》登上坎城影展，最左為丈夫白建宇。（圖／達志影像）

▲南韓資深女星尹靜姬以電影《生命之詩》登上坎城影展，最左邊為丈夫白建宇。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓資深女星尹靜姬（윤정희，本名孫美子）出道至今至少參與300多部影劇作品演出，曾經風靡6、70年代影壇，2011年還曾在導演李滄東的電影《生命之詩》飾演患有老人癡呆症的老婦，奪下國內多項演藝大獎，還曾因此走上坎城影展紅毯。

然而戲如人生，該部電影確實是她晚年的人生寫照！尹靜姬老年罹患阿滋海默症，定居巴黎的她連獨生女都認不得，日前被爆遭到丈夫白建宇（백건우）與女兒白珍熙（백진희，音譯）丟包在巴黎近郊的公寓，獨自與阿茲海默症、糖尿病奮戰。對此，長年遠居法國的著名南韓鋼琴家白建宇透過經紀公司嚴正否認。

▼尹靜姬在電影《生命之詩》飾演晚年罹患阿滋海默症的女主角。

根據《韓聯社》報導，南韓某位民眾5日在青瓦台官網發起請願，以「請救救長期和外部斷絕聯繫、病逝日漸垂危的電影演員尹靜姬吧」為題，聲稱尹靜姬早已和丈夫白建宇分居，不僅沒有得到丈夫、女兒的照顧，還只能在法國巴黎近郊的公寓獨自對抗病魔，也無法獨自外出，過著如同監獄般的生活。

請願中補充，「雖然女兒就住在附近，然而考慮到（小提琴家）職業上的忙碌，且也有家庭要顧，根本沒辦法好好照顧媽媽（尹靜姬）！」

對此，白建宇透過所屬經紀公司Vincero（빈체로）發表聲明稿鄭重否認，並未拋棄罹患阿滋海默症的妻子尹靜姬於不顧，強調依照法院判決，尹靜姬目前定居在巴黎某公寓，接受家族與法院所指定的看護照顧，定期接受醫師看診與治療，且女兒就住在隔壁公寓。

▲▼尹靜姬與白建宇。（圖／達志影像／美聯社）

▲尹靜姬與白建宇。（圖／達志影像／美聯社）

而自稱與尹靜姬有20年以上交情的友人則表示，尹靜姬根本不可能被丈夫與女兒拋棄，「據我所知，去年聖誕節時，她和女兒、孫子一起過節。女兒就住在隔壁，就連演奏小提琴時，都能聽得非常清楚，之前尹靜姬聽到女兒演奏小提琴時高興揮手，女兒還把畫面拍下來，寄給白建宇老師。」

尹靜姬與白建宇於1976年結婚，每當身為鋼琴家的白建宇有海外巡迴演奏時，夫妻倆總是同行出國，是早年南韓娛樂圈知名的恩愛夫妻。

白建宇2019年時曾接受韓媒《中央日報》訪談，坦言妻子尹靜姬早就在10年前開始陸續出現老人癡呆的症狀，日常生活上不僅記憶力衰退、忘記如何煮飯，還將唯一的獨生女錯認為自己排行老么的妹妹，最後還對女兒表示，「為什麼叫我媽嗎？」

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