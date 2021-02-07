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影／緬甸警驅散示威「槍響連環爆」！　上百人尖叫竄逃

記者詹雅婷／編譯

緬甸主要城市仰光7日湧現反軍事政變的示威人潮，主要區域全被塞爆。在此同時，東南部克倫邦城市苗瓦迪（Myawaddy）也湧現抗議群眾，但依據路透最新消息，警方在驅散示威者的時候，傳出一連串槍擊事件。

路透引述臉書直播影片指出，身穿制服且持槍的警察朝著數百名示威人群衝去，現場槍響連連，但現階段不清楚是否有人員傷亡，或使用何種彈藥。另據推特流傳的多段影片，現場至少傳出10起槍響，大批民眾竄逃尖叫，外傳有多人被當局逮捕。

緬甸過去數日的反政變活動均屬和平示威，6日爆發首波大規模示威。到了7日，全國各地群眾湧上街頭，人潮突破數萬人，共同譴責軍方1日政變奪權，要求釋放原實質領袖翁山蘇姬，就連最大城仰光也不例外，主要區域塞滿抗議群眾，身穿紅衣的示威者舉3指抗爭，現身高等法院大樓前方，包圍獨立紀念碑所在的摩訶班都拉公園。

目前已知7日示威活動的規模比6日大上許多，且第2大城曼德勒（Mandalay）等地也出現抗爭集會。路透形容，這是該國自2007年番紅花革命（Saffron Revolution）以來，最大規模的示威行動。

依據聯合國緬甸議題特別報告員安德魯（Thomas Andrews）7日的說法，自軍方政變後已有160多人被逮捕，軍方企圖透過切斷所有網路來抵制街頭人民抗爭。但外媒CNA記者透露，仰光市的網路似乎已逐漸恢復。

►緬甸「史上最大示威」展開！軍方怕爆　全國斷網…首名外國人被捕

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