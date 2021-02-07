拜登新專機！　塞考斯基今年交付「6架VH-92A」取代原VH-3D

▲VH-3D，將被新的VH-92A取代。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者高琳景／綜合報導

根據美國國防部公告，塞考斯基飛機公司（Sikorsky Aircraft Corporation）將建造6架VH-92A總統直升機，來負責載送美國總統、副總統及政府官員。據了解，塞考斯基於今年開始交付這6架直升機，提供拜登使用。

綜合外媒報導， 2019年塞考斯基就已經和美國海軍簽訂合約，其中包含23架VH-92A和6架VH-92A。塞考斯基從今年開始，陸續交付6架VH-92A直升機，其餘的飛機將在2022和2023年交付，同時合約還提供了備用零件和培訓經費等。

對此，VH-92A項目負責人戴夫．班奎爾（Dave Banquer）表示，「這項生產，證實了塞考斯基成功改裝新直升機，讓它能夠隨時隨地運送美國總統。從艾森豪總統（Dwight D. Eisenhower）以來，塞考斯基一直在為每位總統和官員服務，同時我們也很高興用VH-92A直升機，建造新一代運輸工具。」

據了解，新的直升機（VH-92A）提供更強的機組協調系統、通信能力和更高的維護性，將取代已服役40多年的VH-3D和VH-60N。同時，拜登也是第一位搭成的美總統。