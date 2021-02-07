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怕爆感染新冠！美監獄117名囚犯「逃獄」縱火...輕鬆闖關系統全掛

▲▼美國密蘇里州聖路易斯司法中心位於市中心，該處監獄發生暴動。（圖／達志影像）

▲美國密蘇里州聖路易斯司法中心位於市中心，該處監獄發生暴動。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合報導

當新冠肺炎（COVID-19）等傳染疾病爆發時，監獄往往因為密度高、求房面積狹窄，而成為高染疫風險的場所！美國密蘇里州聖路易市（St. Louis）市中心一處監獄於當地時間6日凌晨發生嚴重暴動，多達上百名囚犯集體砸破窗戶、撬開牢門逃獄，其中還打傷獄警、四處放火，只因擔心被感染新冠肺炎。

根據美媒《NBC》報導，涉案的囚犯共有117名，當地負責公共安全的官員艾德華茲（Jimmie Edwards）在記者會上說明案情經過，表示6日凌晨2時30分，監獄4樓的某個囚犯目中無人、情緒激動憤怒，開始與獄警打鬥，而該名獄警隨即遭到其他名參戰的囚犯襲擊，在打鬥過程中好幾名囚犯趁機撬開牢門鎖逃出。

不料，其他獄警將受傷的同事帶離現場的同時，卻使得囚犯去誤觸監獄保安門鎖系統，同一層樓的囚犯發現牢門大開後，瞬間湧入走廊準備逃離，而在該區監獄囚犯獲釋後，另一區囚犯也開始鼓動，趁機撬開門鎖逃獄，從一連串拍攝畫面可以看出，囚犯除了砸破牢房窗戶、對外丟擲椅子等雜物，甚至在監獄內縱火。

艾德華茲表示，有民眾看到數名囚犯舉著標語，顯然是抗議監獄環境不佳，擔憂因此染上新冠肺炎。所幸經過警方派人馬支援，整場監獄動亂至上午10時宣告平息，受傷的獄警已先行送醫，生命上沒有大礙，55名囚犯被隔離、另外65名滋事的具暴力傾向的囚犯則移送中級安全機構。

其實本次案件已是該監獄內第3起的騷擾事件！艾德華茲補充，裡面關押的囚犯都是重刑罪犯，雖然監獄內目前尚無傳出確診病例，但囚犯們卻於去年12月底至今年1月初，針對監獄內部安全的環境表達擔憂。

對於此次監獄暴動事件，艾德華茲也坦承的確是獄方人手不足，而脆弱、易遭破壞的牢房所是去年12月以來亟待解決的問題。

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