緬甸爆發「史上最大示威」！軍方怕爆　全國斷網…社交媒體全禁了

▲政變後，緬甸爆發了迄今最大規模的示威活動。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

軍方發動政變後，緬甸就爆發了史上最大規模的示威活動，人民紛紛走上街頭，抗議軍方獨裁、要求民主，並聲援在軍方政變中被捕的翁山蘇姬。由於網路和社交媒體是這些抗議者的主要溝通管道，同時也是民眾的新聞來源，因此緬甸軍方封鎖了社交媒體，更在6日直接要求電信業者關閉全國網路服務，只保留手機通話與簡訊功能。

▲為了阻止示威活動持續進行，軍方在關閉FB、IG和推特後，也斷掉了全國的網路服務。（示意圖／CFP）

綜合路透社和BBC報導，網路監察組織NetBlocks指出，緬甸當局已將全國網路完全關閉，數據顯示，截止當地時間2月6日下午2點，境內的網路連接度已跌至正常水平的16%。此前，軍方已明令封鎖Facebook、推特及Instagram在緬甸境內的使用，於是抗議者們使用虛擬私人網路（VPN）來避開當局對社交媒體的限制，不過，如今軍方直接斷網的舉動，形同與直接斷掉了示威者之間的聯繫。

緬甸主要電信業者挪威電信（Telenor）承認，他們接獲當局指示，要求電信公司切斷網路服務。對此，國際特赦組織（Amnesty International）表示，軍方關閉網路的行為已讓緬甸人民面臨人權被侵犯的風險，而這種行為也是「令人髮指而魯莽的」。

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