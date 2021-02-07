美國發火了！國務院怒嗆金正恩：北韓研發核武「威脅全球和平」

▲美國國務院認為，北韓研發核武、戰略型導彈嚴重威脅全球國防安全。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓國防部在最新一期的《2020國防白皮書》中坦承，北韓（朝鮮）仍舊不斷擴大軍事力量，用於製造核武的鈽多達50公斤。對此，美國國務院再次對外證實，北韓持續發展、研發核武與各種具強大破壞性的戰略飛彈等武器，對於全球和平與國防安全構成嚴重威脅。

根據美媒《自由亞洲電台》（RFA）於今（7）日報導，美國國務院某不具名的關係人士針對近期南韓外交部長提名人鄭義溶（정의용）的說法發表上述評論，「北韓在發展非法核武、彈道飛彈與對外擴散高級軍武技術上，依舊具有強烈意志，恐怕將迫使國際核武禁擴條約體系影響力弱化。美國政府將與同盟、友邦取得緊密溝通，制定解決策略。」

南韓總統文在寅於新年內閣改組，決定撤換原外交部長康京和，改由先前曾代表政府赴平壤擔任特使的鄭義溶接掌外交部。日前在國會提名人事公聽會上，鄭義溶表示，北韓自從2017年11月後，便未再進行任何一場核武試爆、洲際彈道飛彈或長程飛彈試射，「由此可知，北韓朝鮮勞動黨總書記金正恩仍具有推行無核化的意志。」

針對鄭義溶的發言，美國國務院隨即發表評論。外界分析，美國與南韓在韓半島（朝鮮半島）與北韓議題見解上存在著不小的差異。

報導指出，美國某軍事專家也持和鄭義溶相反的意見，「至今為止，仍未有證據顯示金正恩總書記曾對推動無核化展現出強烈的意志。」

►北韓20年內恐政變！他分析「年輕人愛看韓劇」：洗腦教育快沒用了

►北韓軍事威脅增！南韓皮皮挫...公開國防白書：50公斤鈽能製核武

聽Podcast掌握國際局勢

Jisoo也愛用！Dior神級護唇膏特價750元