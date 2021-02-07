獄內群聚連環爆！　日本監獄確診破百　急將200受刑人往外送

▲橫濱監獄將超過2成的受刑人送往其他犯罪矯正措施。 （示意圖／取自Pixabay）



記者王佩翊／編譯

日本神奈川縣橫濱監獄爆發新冠肺炎的群聚感染案例，隨著疫情逐漸加劇，獄方被要求進行相關應對措施，因此決定將約200名的受刑人送往外部設施，以降低群聚風險。橫濱監獄是日本犯罪矯正設施中發生最多起群聚感染的單位，包含受刑人與工作人員在內，目前已有超過130人確診，近一個月內的檢驗件數更超過3100件。

根據《神奈川新聞》引述內部人士消息報導，由於發生多起群聚感染，橫濱監獄2020年12月15日開始實施區域分隔制度，將受刑人按照區塊隔開。如今為加強防疫，橫濱監獄再將889名受刑人中的200人移往其他犯罪矯正設施。據悉，此舉是為了改以感染風險較低的單人室收容受刑人，才會緊急減少人數，降低人口密度。

事實上，橫濱監獄的收容人數1月曾一度下降到600大關，但獄方當時認為疫情已經獲得控制，因此再度增加收容人數，截至2月5日，收容人數來到726人。

自獄內感染發生後，橫濱監獄的292名職員全部接受了核酸檢測，受刑人中則是僅有有症狀者才能接受檢測，因此目前仍有部分受刑人尚未接受核酸檢測。據悉，目前職員的檢測件數約有1900件，受刑人約1200件，其中不排除重複檢測的人員。

法務省2020年4月曾經制定新規，要求犯罪矯正設施將獄內分為三個大區域，分別為收容確診者的「隔離患者區域」、親密接觸者的「健康觀察區域」以及尚未被汙染的「一般區域」，三個區域內的往來必須受到限制。

►聽Podcast掌握國際局勢

Jisoo也愛用！Dior神級護唇膏特價750元