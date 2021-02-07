噴強效噴霧…頭髮「定型1個月」慘淪頭盔！　她狂洗沒用超崩潰

記者詹雅婷／綜合報導

美國女子布朗（Tessica Brown）為了讓髮型不走樣，使用強效定型噴霧，但卻沒想到頭髮就這樣被定型1個月，即便洗髮15次，髮絲仍舊牢牢固定，讓她感到相當頭痛。根據她的最新動態，她已於6日前往醫院尋求協助。

綜合每日郵報等外媒報導，布朗留有一頭烏黑長髮，前陣子把頭髮綁起向後梳編成辮子，並噴上定型噴霧，但原本習慣使用的噴霧已經用完，所以使用另款噴霧。沒想到，悲劇就此發生。





▲美國女子布朗（Tessica Brown）噴定型噴霧，定型1個月。（圖／翻攝自抖音／im_d_ollady）

依據布朗在抖音平台發布的影片，可見她的每一根頭髮都牢牢固定在頭上，顯得僵硬且無法移動，根本像是「頭盔」，即使洗了15次頭髮還是沒有改善，「這樣已經1個月了，這不是我自願這樣的，不是，這不是我想要這樣的。」

在另一段影片中，布朗甚至直接在鏡頭前抹上洗髮精開始洗，來證明頭上的定型噴霧根本無法去除。

如此令人震驚的影片立刻開始在網路上瘋傳，觀看次數早已衝破980萬。販售該款定型噴霧的公司也對此做出回應，議可噴灑稀釋過的酒精來去除。

不過，根據布朗最新動態，她已於當地6日前往路易斯安那州一間醫院尋求協助，把醫院提供的產品塗抹在頭髮上，解決眼前問題，但並未透露進一步細節。

►錯覺照瘋傳…「狗派VS人派」網狂吵 答案曝心理狀態！

►死神嘉年華：蓋亞那與邪教914人集體自殺案