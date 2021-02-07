　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓「變種病毒」確診激增！新冠今增372例...首爾業者嘆：好難撐

▲▼南韓近日疫情漸趨於穩定，圖為首爾某公園。（圖／達志影像）

▲南韓近日疫情漸趨於穩定，圖為首爾某公園。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）近期單日新增確診數皆維持3、400多人規模，春節連假前疫情稍微趨於穩定，不過昨（6）日變種病毒感染者暴增12人，累計51例，外界要求當局應提高入境審查標準，減少境外移入的機會。另外，各地餐廳、職場、醫院、體育設施等依舊傳出零星群聚案例。

根據《韓聯社》報導，截至7日0時為止，南韓今（7）日上午9時30分共通報372起病例，其中326例為境內感染、46例為境外移入，同時新增7例死亡。目前南韓共累計80896例確診、1471例死亡。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增265例（首爾佔141例、京畿道佔109例、仁川佔15例）；大邱新增11例；光州新增10例；釜山、忠清南道各新增8例；大田新增6例；江原道新增5例；全羅南道、慶尚南道各新增4例；濟州島新增2例；世宗、忠清北道、慶尚北道各新增1例。

▲▼光州市安條克教會累計百人以上確診。（圖／達志影像）

▲光州市安條克教會累計百人以上確診。（圖／達志影像）

從主要群聚感染案例來看，首爾市漢陽大學醫院累計80例；京畿道安養市東安區某三溫暖累計7例；光州市西區某小規模較會牧師與其家屬共4人確診；光州市TCS國際學校（IM宣教會）與成人電子遊藝場傳出確診者；大田市中區芙沙洞行政社福中心累計8例；忠清南道青陽郡一家6口確診。

南韓防疫當局鬆綁防疫措施，8日起非首都圈的餐廳、咖啡廳、健身房、撞球場、KTV等的最晚營業時間由原本的晚間9時延後至10時，然而由於疫情仍集中於首都圈，因此首都圈餐廳等業者最晚營業時間依然是晚間9時，造成當地業者群情激憤，表示要「開業」表達抗議。

▲▼首爾明洞受疫情重創，街頭冷清，當地業者向政府表達抗議。（圖／達志影像）

▲首爾明洞受疫情重創，街頭冷清，當地業者向政府表達抗議。（圖／達志影像）

首爾明洞以往是南韓最具代表性的商圈，然而周末中午用餐時間街頭卻相當冷清！在當地經營日式居酒屋的尹某表示，「店內共有72個座位，如今只有3名客人，首爾的店租費用與各項固定開支是最高昂的，然而當局卻不解禁營業時間限制，這像話嗎？」

►南韓批准「本土」抗體治療藥！新冠再增393例...政府鬆綁防疫措施

南韓現行防疫措施（至2月14日）
首都圈（第2.5階段）：直推銷業、室內站立式表演場禁止營業；KTV、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施有條件開放營業（8平方公尺／1人）；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳、咖啡廳、無人咖啡廳等晚間9時以後只開放外送與外帶；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所允許現場活動，限全場10%以內人數到場；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

非首都圈（第2階段）：KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施有條件開放營業（8平方公尺／1人）；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；餐廳、咖啡廳、無人咖啡廳等晚間10時以後只開放外送與外帶；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所允許現場活動，限全場20%以內人數到場；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

聽Podcast掌握國際局勢

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
20多人私刑圍毆！19歲霸凌男道歉後秒被約出打斷手　13人被
鳳山霸凌屁孩90度鞠躬道歉了！死黨PO片嗆：這樣網友看到了嗎
目擊者爆「雞排妹屁股被刷卡」　翁立友回應了
洗衣店驚見棄嬰　丟包男：繼女生的，養不起

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

超糗！LV新毛衣「致敬牙買加」　竟搞錯國旗顏色引怒火...緊急下架

坦尚尼亞驚爆不明疾病　10多人吐血斃命！醫療官證實擴散中

AZ疫苗對「南非變種輕症」防護力有限　牛津、阿斯利康急改良

拜登滑倒骨折已10週！最新治療結果曝光　醫：仍需接受物理治療

川普彈劾「倒數3天」煽動暴力終將定罪？　美媒5大關鍵分析曝光

美日澳印擬舉行視訊高峰會　團結牽制中國

日本車廠缺晶片減產　各國競邀台積電設廠

中企爆「砸800億」在巴紐建新城！距澳洲領土僅50km　引爆國安疑慮

南韓「變種病毒」確診激增！新冠今增372例...首爾業者嘆：好難撐

貢茶日本社長家暴小17歲嫩妻遭逮！曾任麥當勞會長　今改賣台珍奶

孫德榮指雞排妹：踩別人屍體往上爬　重話轟「不該有的垃圾別讓她進來」

拖到下班時間..雞排妹：薪水我可以給你　豪記「要記者幫忙請她出去」全場大爆氣

翁立友記者會搬媽媽、夢想..網揭「4大敗筆」　雞排妹遭拒門外：豪記影片為什麼不拿出來

許效舜組「50人律師團」：每個人都該被保護！　衰捲雞排妹風波…喊話網友「要付出代價」

翁立友一出記者會就逃！激怒雞排妹　深夜爆氣：不敢跟我面對面，你還跑

搶進投票所挨轟「道德衰落」！黃捷致歉、不認插隊：完全是個誤會

金鐘視帝東區餐廳打工　半夜清奧客嘔吐物：起碼有事做

留任鳳山！黃捷落淚「再服務2年」 3度鞠躬：謝謝正義的鳳山鄉親

黃捷現身鳳山高中！眼布血絲　穿紅衣襪「幸運色開運」

樹林66歲獨居婦「從11樓墜下」　夫陪妻散步遭壓傷！昏迷指數3

超糗！LV新毛衣「致敬牙買加」　竟搞錯國旗顏色引怒火...緊急下架

坦尚尼亞驚爆不明疾病　10多人吐血斃命！醫療官證實擴散中

AZ疫苗對「南非變種輕症」防護力有限　牛津、阿斯利康急改良

拜登滑倒骨折已10週！最新治療結果曝光　醫：仍需接受物理治療

川普彈劾「倒數3天」煽動暴力終將定罪？　美媒5大關鍵分析曝光

美日澳印擬舉行視訊高峰會　團結牽制中國

日本車廠缺晶片減產　各國競邀台積電設廠

中企爆「砸800億」在巴紐建新城！距澳洲領土僅50km　引爆國安疑慮

南韓「變種病毒」確診激增！新冠今增372例...首爾業者嘆：好難撐

貢茶日本社長家暴小17歲嫩妻遭逮！曾任麥當勞會長　今改賣台珍奶

ABT操刀奧迪最強休旅RS Q8　馬力激升140匹破百加速僅3.4秒

罷捷失敗　李貴敏：遺憾民進黨把是非之爭轉型為政黨對決

快訊／油價明起維持平盤「加油嘸免驚！」　九二汽油每公升25元

曾砸30萬救愛犬！海倫清桃「認養3個月鬥牛犬」：希望寵物也有健保

簽約金破14年來紀錄　韓職19歲投手大物被封「9億腕」

效率第一！整理師祭「小範圍分次整理」＋3步驟　輕鬆完成大掃除

連3年獲米其林3星！台北人氣中餐廳　整隻沙母精華煨入飯超邪惡

養樂多過期8天！飲料店員笑「讓客人清清腸胃」　同行抖暗黑內幕

睡進鄉村古堡！南投隱藏版玫瑰莊園　漫遊天空步道賞浪漫雲海

讓獅子近距離觀賞人類！　動物園推「籠車」供遊客乘坐

雲霄飛車高空脫軌「車廂翻覆」2少年被噴飛當場摔死！

國際熱門新聞

不爽自家被堆雪　退伍軍人開槍射殺

你看到人還是狗？答案曝心理狀態

法國新增確診和住院病患減少 開始施打第3支疫苗

他緊抓起落架　扛低溫橫跨海洋飛荷蘭

19歲男豪砸30萬！買進GameStop「賠到只剩1000元」

她1動作「頭髮定型1個月」　崩潰PO網

那年冬天風在吹！南韓耗48兆蓋離岸風力發電

17+1領導人峰會　至少2國冷落中國

北韓20年內恐政變！他分析：年輕人愛看韓劇

iPhone這支恐停產！摩根大通估系列其他機型大增產

蓋亞那與邪教914人集體自殺事件

狼人女孩為結婚剃毛　驚人對比曝光

北韓前「重要高官」逝世！曾躲過金正恩清算

烙印女信徒下體！他創「性愛邪教」吸1.7萬人

更多熱門

相關新聞

貢茶日本社長家暴小17歲嫩妻遭逮！

貢茶日本社長家暴小17歲嫩妻遭逮！

日本前麥當勞會長、現任貢茶日本會長兼社長的知名經理人原田泳幸6日因涉嫌家暴妻子，遭到警方逮捕。警方表示，原田5日在自家與妻子發生爭執後，便拿起高爾夫球桿，猛砸對方的手腳，氣得妻子隨即報警，不過原田目前仍堅持否認犯行。

前球王染疫無緣澳網控英國防疫太差

前球王染疫無緣澳網控英國防疫太差

好衰！KD接觸確診者又要缺戰三場

好衰！KD接觸確診者又要缺戰三場

法國新增確診和住院病患減少 開始施打第3支疫苗

法國新增確診和住院病患減少 開始施打第3支疫苗

桃醫血清檢測「1人有疑慮」　病毒學專家分析原因

桃醫血清檢測「1人有疑慮」　病毒學專家分析原因

關鍵字：

日韓要聞世界疫情南韓新冠肺炎首都圈首爾明洞

讀者迴響

熱門新聞

疑似性騷目擊者！爆雞排妹被「從屁股中間刷卡」

快訊／凌晨01:36突一震！北部搖晃至少20秒　國家警報狂響

霸凌鳳山少女！19歲男遭網友私刑打斷右手

獨／捕獲金鐘視帝東區餐廳打工

基隆警勾結車手A錢　又被起底偷吃新婚護理師

快訊／國家警報「叫醒台灣人」！網傻：整條巷子都在叫

傳產公司待12年！「年終發了」金額逼哭他

快訊／國家警報狂響14次　氣象局回應了

陳昇35歲帥兒結婚　絕美昇嫂罕見曝光

「國家級鬧鐘」連響14次！網推警報受害者：出事了阿北

宜蘭6.1強震　搖晃20秒嚇壞網友

女房客半夜借體重計　網見亮點害羞

SBL球星完事後對話全曝光　正妹控：你把我當砲友？

日月潭57死船難！員工旅遊92人擠爆翻覆　「全家緊擁沉湖底」

網友分析記者會「翁立友才最可憐」質疑雞排妹3行為

更多

最夯影音

更多
孫德榮指雞排妹：踩別人屍體往上爬　重話轟「不該有的垃圾別讓她進來」

孫德榮指雞排妹：踩別人屍體往上爬　重話轟「不該有的垃圾別讓她進來」
拖到下班時間..雞排妹：薪水我可以給你　豪記「要記者幫忙請她出去」全場大爆氣

拖到下班時間..雞排妹：薪水我可以給你　豪記「要記者幫忙請她出去」全場大爆氣

翁立友記者會搬媽媽、夢想..網揭「4大敗筆」　雞排妹遭拒門外：豪記影片為什麼不拿出來

翁立友記者會搬媽媽、夢想..網揭「4大敗筆」　雞排妹遭拒門外：豪記影片為什麼不拿出來

許效舜組「50人律師團」：每個人都該被保護！　衰捲雞排妹風波…喊話網友「要付出代價」

許效舜組「50人律師團」：每個人都該被保護！　衰捲雞排妹風波…喊話網友「要付出代價」

翁立友一出記者會就逃！激怒雞排妹　深夜爆氣：不敢跟我面對面，你還跑

翁立友一出記者會就逃！激怒雞排妹　深夜爆氣：不敢跟我面對面，你還跑

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面