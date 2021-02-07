中企爆「砸800億」在巴紐建新城！距澳洲領土僅50km　引爆國安疑慮

▲外媒報導，中國企業計畫在巴紐的達魯島（Daru）上建造新城市。（圖／翻攝Google Maps）



記者吳美依／綜合外電報導

中國企業WYW控股有限公司（WYW Holding Limited）被爆料，提出價值39億澳元（大約新台幣828.3億元）的建設案，計畫在巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinean，下稱巴紐）的達魯島（Daru）打造一座新城市。但是，其位置距離澳洲領土賽巴伊島（Saibai Island）僅50公里，引發澳方國安疑慮。

綜合《衛報》、《澳洲廣播公司》報導，達魯島位於托雷斯海峽（Torres Strait），非常靠近澳洲海上邊境，距離澳洲大陸不到200公里。建案文件指出，「新達魯城」佔地約100平方公里，將規劃海港、商業區、工業區、住宅區與度假區。

▲達魯島距離澳洲領土賽巴伊島（Saibai Island）與澳洲大陸（下方）都很靠近。（圖／翻攝Google Maps）

WYW公司在香港註冊，CEO莫特倫斯（Terence Mo）2020年4月致信巴紐總理馬拉佩（James Marape）提到，他們將透過BOT契約展開此案，且目前已進入「與西部省代表初步討論」的階段。他稱很榮幸與巴紐政府合作，「透過發展基礎建設，創造經濟成長」。但是，WYW將在BOT契約期間被授予該城市的所有權，時間可能長達10年。

WYW董事長吳凱文（Calvin Ng）身兼AA石油與天然氣公司首席執行長（CEO），他在另一封信中向馬拉佩表示，巴紐可以「透過合宜基礎設施的發展、現代化通訊、有效運輸系統與自然資源開發取得顯著進步。我們對於和貴國政府合作，展開基礎建設與自然資源開發計畫的前景感到非常興奮」。

▲巴紐總理馬拉佩（James Marape）宣稱對此毫不知情。（圖／達志影像／美聯社）



儘管如此，巴紐政府卻稱沒有看過媒體廣泛報導的計畫案。國家規劃部長佩塔（Rainbo Paita）說，「我們沒有計畫在西部省設立任何類似區域」。馬拉佩的發言人也表示，總理對此完全不知情，「但若有外國投資者想要在這裡挹注數百萬吉納（kina）的投資，當局不會阻礙……條件是遵守我們的法律，並讓巴紐當地人獲益」。

澳洲內政部長達頓（Peter Dutton）表示，他非常希望與巴紐政府正式討論達魯島計畫，將密切關注此事，強調該國將依照最佳利益行事，同時支持鄰國，「我認為，將有各式各樣的主權問題與當地問題」。

據悉，AA、WYW和澳洲外交部目前都尚未回應此事。

巴紐政府去年11月與另一間中國企業簽署諒解備忘錄（MOU），計畫在達魯島上建造價值2億澳元（大約新台幣42億元）的漁場。澳方當時也提出國安與漁業資源疑慮。

巴紐漁業部長湯姆（Lino Tom）指出，政府考慮建設漁場是「主權範圍內」的事情，且該計畫尚未獲得最終批准。西部省省長約托（Toboi Awi Yoto）一直堅定支持此案，他批評澳洲「沒有其他替代方案抗衡或阻止外國直接投資，尤其是在改善貧窮問題與社會服務方面」。

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