南韓馬術國手偷拍！裸照威脅前女友逼復合　曾是韓劇「御用童星」

▲南韓馬術國手金錫，遭爆以偷拍照威脅前女友見面、復合。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓一名曾在廣州亞運、仁川亞運、雅加達亞運，以國家代表隊之姿為南韓出戰的28歲馬術運動員金某，竟傳出多次以偷拍的裸照、影像等威脅已分手的前女友見面，不僅向對方索討金錢，甚至在其家門前按喇叭吵鬧，最後遭到提告。事後，媒體爆料該名國手本來是知名童星，還曾參演多部知名韓劇、電影。

根據韓媒《SBS News》獨家報導，生於1992年的金某童年時曾參與多部韓劇、電影的演出，飾演劇中主要角色的幼年時期，之後才轉直接受馬術訓練，並進入國家代表隊，當時的決定使外界相當震驚。

▲金錫曾飾演《薯童謠》童年薯童、《宮》申彩俊。（圖／翻攝自韓網）

目前金某在京畿道某騎馬場教授學生，經推敲後，金某被證實是南韓前知名童星金錫（김석），1997年以電影《勝者為王之阿三》（넘버3）出道，之後在韓劇《薯童謠》飾演百濟武王薯童幼年時期、在《宮－野蠻王妃》飾演女主角申彩靜（尹恩惠飾）弟弟、在《朱蒙》飾演溫祚、在《善德女王》飾演花郎林宗童年時期。

金錫2006年曾獲KBS演技大賞男子青少年演技獎，在結束《善德女王》拍攝後，便宣告停止演藝工作，轉而接受馬術訓練，2009年在全國團體馬術大賽高中部標準障礙物競賽奪得金牌，2010年獲選進入馬術國家代表隊出戰廣州亞運。

報導指出，金某與前女友分手後，於2020年底開始用手機傳送文字訊息威脅前女友，表示自己持有多張先前未經同意而拍攝的相片，若不答應步出家門與之見面，便考慮將偷拍的影像傳送給親友，使其難堪。該名女性遭到金某多次騷擾威脅而身心俱疲，甚至幾次傳出輕生，在回復訊息時也向金某表示，「你愛怎麼做就怎麼做吧！」。

▲金錫曾3次代表南韓出戰亞運。（圖／翻攝自韓網）

金某甚至要求對方交出500萬韓元，「當初29日說好我的2億韓元去哪裡了？我剛剛就催妳交錢了吧？昨天也是、前天也是。」

最後，金某甚至開車停在女方家門前，不斷在車內按喇叭，鬧出一番騷動。目前該名女性已向警方針對金某提告，而警方也在之後將傳喚金某接受調查。

金某向媒體解釋，「她幾次鬧輕生，我的用意是不要她死，我不能沒有她！」

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