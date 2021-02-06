鄰居剷雪到自家門口　退伍軍人不爽開槍射殺再自盡...驚悚影片曝





▲高齡夫妻檔因為剷雪紛爭引來殺機。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

各人自掃門前雪，休管他人瓦上霜，沒想到這一掃卻掃出人命了！美國賓夕法尼亞州（Commonwealth of Pennsylvania）一名退伍軍人斯派德（Jeffrey Spaide）因為與鄰居發生剷雪糾紛，一氣之下竟二度拿槍對鄰居行兇，隨後再舉槍自盡，警方到場後皆已沒有呼吸心跳。

綜合外媒報導，斯派德有一對鄰居夫妻，分別是現年50歲的戈伊（James Goy）和48歲的麗莎（Lisa），兩人因為連日下雪導致住家附近積雪厚重，便開始剷雪。不過斯派德不滿夫妻兩人將雪產到自己家門前，便上前開始理論。

原本雙方隔著一條道路隔空咆嘯，沒想到斯派德火氣愈來越大，竟然直接掏出一把手槍對著兩人開，沒想到這還不能消減他的怒氣，更直接回家拿出一把AR-15半自動步槍朝兩人近距離開火，最後他返回家中舉槍自盡，當事者三人全數身亡。

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