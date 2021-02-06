鄰居剷雪到自家門口　退伍軍人不爽開槍射殺再自盡...驚悚影片曝

▲高齡夫妻檔因為剷雪紛爭引來殺機。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）
記者楊庭蒝／綜合報導
各人自掃門前雪，休管他人瓦上霜，沒想到這一掃卻掃出人命了！美國賓夕法尼亞州（Commonwealth of Pennsylvania）一名退伍軍人斯派德（Jeffrey Spaide）因為與鄰居發生剷雪糾紛，一氣之下竟二度拿槍對鄰居行兇，隨後再舉槍自盡，警方到場後皆已沒有呼吸心跳。
綜合外媒報導，斯派德有一對鄰居夫妻，分別是現年50歲的戈伊（James Goy）和48歲的麗莎（Lisa），兩人因為連日下雪導致住家附近積雪厚重，便開始剷雪。不過斯派德不滿夫妻兩人將雪產到自己家門前，便上前開始理論。
原本雙方隔著一條道路隔空咆嘯，沒想到斯派德火氣愈來越大，竟然直接掏出一把手槍對著兩人開，沒想到這還不能消減他的怒氣，更直接回家拿出一把AR-15半自動步槍朝兩人近距離開火，最後他返回家中舉槍自盡，當事者三人全數身亡。
现年47岁Jeffrey Spaide不满邻居夫妇清理汽车时将雪倒进自家院子。— 马可 Marco (@Marco201202) February 5, 2021
整个事件被摄像头拍摄下来。
Spaide要求邻居夫妇停下来，这促使受害者之一的詹姆斯把他用来清理汽车的工具扔到一边，走到Spaide面前，对他举起了拳头。
现场的监控视频显示，这对夫妇对Spaide大喊大叫，并辱骂他。
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