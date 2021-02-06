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郭元益糕餅博物館春節假期DIY課程　桃園人享專屬「手作指定席」

▲郭元益糕餅博物館春節假期推DIY課程

▲桃園人享專屬「手作指定席」。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦6日視察位於楊梅區的郭元益糕餅博物館防疫作為，聽取郭元益食品公司副總經理郭建偉說明指出，疫情期間，郭元益糕餅博物館提高防疫等級，包括每日控管來客人數上限為300人、成立觀光工廠戰情室以掌握防疫資訊，全國首創觀光工廠手作指定席，降低接觸感染風險。

▲郭元益糕餅博物館春節假期推DIY課程

▲鄭文燦視察位於楊梅區的郭元益糕餅博物館防疫作為。（圖／市府提供）

此外，郭元益糕餅博物館也針對桃園市民推出專屬優惠，春節初一至初五，桃園市民至郭元益糕餅博物館參加DIY手作體驗課程，享有專屬「手作指定席」外，還可獲得2021限量手作體驗1份。3月份則預計推出「郭元益挺桃園向英雄致敬」活動，只要是軍、警、消防、醫護人員至郭元益糕餅博物館參觀，即可免費享有桃園意象手作體驗1份。

▲郭元益糕餅博物館春節假期推DIY課程

▲郭元益糕餅博物館取消試吃。（圖／市府提供）

而為感謝桃園防疫人員的辛苦付出，郭元益也特別致贈711份食品禮盒委由市府轉贈第一線的防疫人員。市長鄭文燦表示，桃園擁有31家觀光工廠，受到疫情衝擊，有部分觀光工廠暫停營業。市府原先規劃春節期間針對轄內觀光工廠推出加碼促銷方案，考量疫情因素，預計待疫情平穩後再推出，屆時將串聯本市31家觀光工廠，期盼將人潮帶來回來。此外，學校及各社團也優先安排戶外教學及環境教育等活動，等春節過後再安排觀光工廠體驗旅遊等行程。

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