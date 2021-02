緬甸示威首爆「警民對峙」封路阻擋民眾遊行　超過150人被捕！

▲緬甸大批民眾遊行示威,不僅醫護人員、教師罷工,連小僧侶也上街抗議。(圖/路透)

記者張寧倢/編譯

緬甸軍方發起政變後,示威者身穿代表政黨「全國民主聯盟」(NLD)的紅色走上最大城仰光的街頭抗議,要求新政府釋放原實質領袖翁山蘇姬(Aung San Suu Kyi),高呼「軍事獨裁必敗、民主勝利」的口號,同時,因為警方封鎖了主要街道,而與示威者發生政變以來的首次對峙。

▲遭緬甸警方逮捕的抗議學生高舉三指禮,以示自己追求民主自由。(圖/路透)

根據《半島電視台》報導,緬甸的公民不服從運動進行了整整一周,醫護人員、教師與學生都走上街頭、敲鍋抗議,並舉起在泰國公民運動中象徵自由民主的「三指禮」以示憤怒。緬甸警方6日封鎖了仰光的一個交通要道,阻止揮著「反對軍事獨裁」旗幟的示威群眾繼續前進。

據報導,6日發生的警民持續對峙是本周以來第一次的街頭衝突,同時,自用車與公車司機也「共鳴喇叭」響應抗議行動。據人道組織報導,政變發生後至少有150人遭到逮捕,另外當地媒體則稱,還有30人因抗議的噪音過大而被捕。

#HAPPENING Protesters shouting "OUR POLICE, meant for public, PLEASE STAND WITH PUBLIC" as protesters being blocked during the anti-military protest in Yangon. #WhatsHappeningInMyanmar #Myanmar pic.twitter.com/sSnPwyMcfl — Cape Diamond (@cape_diamond) February 6, 2021

然而,軍政府6日更試圖加強對網路社交媒體的封鎖,除了全國5400萬人口普遍使用的Facebook之外,打壓異己的行動也擴大至Twitter與Instagram。一名緬甸推特用戶寫道,「我們失去了自由正義,迫切需要民主,請傾聽緬甸的聲音。」

Sixth day after the military coup...

People who do not accept oppression have started protesting on the streets. #FightForDemocracy #Civil_Disobedience pic.twitter.com/oKU291Is3I — Win L (@windel99) February 6, 2021

國際特赦組織(Amnesty International)駐亞洲區高級官員Ming Yu Hah於6日表示,在政變、人道主義危機、嚴峻疫情之中,關閉網路是十惡不赦且魯莽的,軍方必須立刻重啟所有電信設施,並停止將人民的權利置於危險當中。

▲台北與澳洲兩地,6日也有許多民眾走上街頭聲援緬甸的公民示威行動。(圖/路透)

據路透社報導,翁山蘇姬的澳洲經濟顧問特內爾(Sean Turnell)於6日表示他已經遭到拘留,「我猜你們很快就會知道我被拘留,不知道指控的罪名,但我現在很好、很堅強,並沒有任何罪惡感。」此後,路透社便一直無法聯繫到特內爾,而曾被軟禁15年、現年75歲的翁山蘇姬,在政變發生後就從未露面。

