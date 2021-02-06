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烙印信徒下體！性愛邪教吸1.7萬人　教主「重判120年」關最嚴監獄

▲性侵,性騷擾（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲一名性愛邪教創辦人在受害者下體烙印自己的名字，去年遭判處120年監禁。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者張寧倢／編譯

犯罪手法層出不窮，美國惡名昭彰的「性愛邪教」NXIVM公司創辦人雷尼埃爾（Keith Raniere）因為涉嫌販運女性、性交易等罪行，去年10月被法院判處120年有期徒刑，現有外媒報導，雷尼埃爾已經遭移監至美國戒備最森嚴的「圖森監獄」（USP Tucson）。

根據《每日星報》報導，雷尼埃爾1998年在紐約州創立了多層次傳銷公司NXIVM，表現上利用「執行成功計畫」（Executive Success Programs）訓練個人與專業發展，希望參與者克服自己的「限制性信念」（limiting beliefs）、恐懼與焦慮。內部人士稱，雷尼埃爾利用這些看似神秘高深的術語，從心理層面瓦解成員，甚至精神控制。

報導指出，雷尼埃爾把女性當作「母牛」與性奴隸來對待，在聽證會上有15名女性勇敢陳述自己的遭遇，其中不乏他的前女友。受害者聲稱，自己被迫挨餓、參與集體性愛、每天從事17小時的勞動導致睡眠不足、以裸照作為抵押品，就連下體被烙印「大師」雷尼埃爾的名字，還得在儀式中複誦稱這是一種榮譽。

▲▼性侵,女子,傷心,崩潰。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲有15名受害女子崩潰指控，自己多年來所受的身心虐待。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

據報導，雷尼埃爾遭80名原告指控性交易、性販運、強迫勞動、勒索、詐欺等多項罪行，去年10月判處120年有期徒刑，不但入獄服刑，現在他更被移監到美國戒備最森嚴的「圖森監獄」，那裡關押著「白毛巴爾杰」（Whitey Bulger）等各種黑社會大佬與販毒集團首領，此外也有專門針對性犯罪者而設計的特別牢房。

據悉，NXIVM不僅要求簽署保密條款，聚會開始前更會一起宣讀12項聲明，其中一項稱「最終的受害者是不存在的，因此，我不會選擇成為一個受害者。」其餘包含脫鞋、成員分等級戴不同顏色的皮帶、與雷尼埃爾打招呼時必須親吻等，這些繁瑣古怪的儀式，現在看來都是一種心理操縱。

▲▼性感,女子,賣淫,性侵,。（圖／翻攝自Pixabay）

▲NXIVM於2015年成立一個簡稱DOS的分支，拉丁文原意是「凌駕於聽話的女性之上的君主」，有組織地控制受害者。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

除了性愛邪教組織的性質外，NXIVM也涉及多宗詐欺犯罪等行為，而且該組織吸引各式各樣的人，包括好萊塢的女演員艾莉森麥克（Allison Mack）、紀錄片導演等，從1998年創立至2017年間有超過1.7萬人加入，而2015年開始更成立了一個名為DOS的分支，變本加厲地對受害者進行性虐待。

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