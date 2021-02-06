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未合意就算性侵！情侶上床前先按「同意鍵」　丹麥新APP惹議

▲▼情侶,手機。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲丹麥推出一款新APP，讓情侶在發生性行為前能再次確認對方的意願。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／編譯

丹麥1月頒布新法，明文規定「未取得明確同意就進行性交」者將被入刑，於是一款新的APP「iConsent」也應運而生。未來所有的情侶只要在APP上按下「同意性交」的按鈕，就可以「發生關係一次」，有效期為24小時，並且可以隨時撤銷。不過這款旨在推動「合意性交」的APP，在丹麥卻不受歡迎。

據《每日郵報》報導，iConsent的開發商表示，這款APP允許任何一方通過手機，對想要發生關係的對象發送邀請和接收請求，並且「記錄你是否同意發生性行為」。開發商補充，APP並不允許只有一方同意產生性行為，發生關係的雙方在性交前、中、後段，都需要得到對方的同意。

▲▼iConsent。（圖／翻攝自推特／@RCNDigital）

▲iConsent在丹麥並不受歡迎，在Google Play Store上的評分也只有2.3分。（圖／翻攝自推特／@RCNDigital）

另外，該APP的所有記錄都已「安全地儲存在服務器上」，因此用戶可以隨時調出自己的同意記錄。除非用戶正在面臨正式的刑事調查，否則這些數據將永遠不會被公開。APP還會為性侵犯受害人提供建議和受害者支援團體的連結。

不過，這款APP在丹麥卻不受歡迎。在Google Play Store中，對iConsent的前24條評論只給它打了2.3分（滿分為5分），其中一位用戶更表示，為了獲得性伴侶的同意，而創建一個APP是「沒有意義的」。他們還擔心，這款APP可能會被濫用於迫使對方同意發生關係。丹麥倫理委員會成弗萊弗邦（Mikkel Flyverbom）表示，這款APP的誕生，反映了人們「對科技有一種幾近天真的信任」。

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