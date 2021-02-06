他戴AirPods睡著…醒來發現耳機消失！X光一拍竟在「食道裡」

▲高迪耶戴著AirPods睡著竟將耳機吞下肚。（圖／翻攝自Facebook／Bradford Gauthier）



記者張方瑀／編譯

美國麻州一名男子日前早晨起床後，發現喉嚨怪怪的，完全無法吞嚥，甚至連喝水都沒辦法。當時他以為是感冒過一陣子就會好，接著又發現一邊AirPods耳機不見了，他的孩子開玩笑說，「你該不會把耳機吞下肚了吧！」結果男子前往醫院做檢查的時候，竟發現耳機還真的卡在他的食道裡。

住在麻州伍斯特市（Worcester）的高迪耶（Bradford Gauthier）2日早晨起床後發現喉嚨怪怪的，就連一杯水都吞不太下去，當時他覺得應該是感冒，所以不以為意。高迪耶接著開始尋找前一晚睡前戴的AirPods，結果發現有一邊耳機不見了，他的孩子還開玩笑說，「你該不會把耳機吞下肚了吧！」

當時他腦海閃過一秒可能性，因為前一晚還在鏟雪的他，回到房間時已經相當疲累，戴著耳機就睡著了，「我開始覺得不對勁，一切似乎太巧合了，而且我的胸口確實有悶悶的堵塞感。」高迪耶隨即到醫院掛急診，沒想到x光一拍，竟然發現耳機真的卡在他的食道裡。

高迪耶表示，後來醫生用內視鏡將耳機夾出來，目前沒有任何後遺症，僅有些微的不適感；但他也完全回想不起來，到底是在什麼狀況下將耳機吞下肚，「可惜的是，它（耳機）已經壞掉不能用了。」

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