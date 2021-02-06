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疫情重創苦撐6個月！仁川機場免稅店「期滿撤櫃」　700員工恐失業

▲▼如今仁川國際機場成為迎接新冠疫情的一級戰區，旅客數屢創新低。（圖／達志影像）

▲如今仁川國際機場成為迎接新冠疫情的一級戰區，旅客數屢創新低。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓經濟近一年來受到全球新冠肺炎（COVID-19）影響，連帶使觀光產業遭遇重創，因各國防疫隔離政策，仁川國際機場旅客人數寥寥無幾，就連新羅、樂天等大型進駐免稅店都「撐不下去」，宣告下個月契約到期就要撤櫃，3月起第一航廈將顯得更冷清，外界擔憂700多名職員將面臨失業危機，可能得淪落至到永宗島大街喝西北風的命運。

根據韓媒《紐西斯通訊社》報導，仁川機場與免稅店業界人士今（6）日透露，第一航廈登機處4間免稅店業者將於2月28日結束營業，原本被譽為業界金雞母的仁川機場，如今將面臨大規模「空店潮」。即將閉店的免稅店主要販售內容為香水與美妝、菸酒類、時尚，主要由新羅酒店與樂天大酒店經營，佔第一航廈總體銷售額的3成。

▲▼新羅、樂天免稅店將於3月期滿撤出，仁川機場一航廈將更冷清。（圖／達志影像）

▲新羅、樂天免稅店將於3月期滿撤出，仁川機場一航廈將更冷清。（圖／達志影像）

其實早在先前仁川機場公社就曾進行過3次招標，不過礙於全球疫情影響，仁川機場來客數掉到史上最低的每日6千多名，使各大企業聞之色變，紛紛不敢競標，導致機場招商失敗，最後只能延長新羅、樂天免稅店的租約至今年2月底，就連南韓關稅廳也為此特別批准，不過因為現行《關稅法》第182條規定，只能延長契約達6個月。

報導指出，若仁川機場遲遲無法成功招商，則700多名職員可能面臨失業危機，因此計畫邀請新世界、現代免稅店臨時接手6個月，因其預估成功招商至少需耗上半年的時間。

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