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美國務卿：北京要對威脅台海穩定負責！　拜登政府首度通話楊潔篪

▲▼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪。（圖／達志影像／美聯社）

▲中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪（左）和美國國務卿布林肯（右）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）5日和中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪首度通話。布林肯在談話中強調，美方將和盟友共同努力，支持人權和民主價值觀，也會為威脅台海穩定追究中國責任。

布林肯5日在推特表示，「美國將捍衛我們的國家利益，捍衛我們的民主價值觀，讓北京對其濫用國際體系的行為負責。」國務院的新聞稿則指出，美國會持續捍衛包含在新疆、西藏與香港等地的人權與民主價值，也會敦促中國加入國際社會行列，共同譴責緬甸軍事政變。

除此之外，布林肯也在電話中重申，美方將與盟友和伙伴共同努力，捍衛共同價值觀與利益，讓中華民國共和國對其包含威脅台海兩岸穩定、破壞國際體系規則的行為負責。

美國總統拜登4日在首份外交政策演說上指出，美國已經準備和中國合作，前提是要符合美國的利益，「美國會直接應對最大競爭對手中國帶來的繁榮、安全及民主價值威脅，並對抗中國濫用經濟、損害知識產權及全球治理等問題。」

楊潔篪1日則強調，美方應切實履行中美三個聯合公報承諾，嚴格遵守一個中國原則，切實尊重中方在台灣問題上的立場和關切，停止插手香港、西藏、新疆等涉及中國主權和領土完整的問題，停止試圖通過干涉中國內政來牽制阻撓中國發展。

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