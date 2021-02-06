美律師「會客室大戰2女囚」狂拍AV片！下場出爐

▲美國一名律師竟利用特權，進入監獄與女囚發生關係，還將過程製作成A片。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者閔文昱／綜合報導

美國一名58歲律師2017年時曾利用職權偷偷將攝影機帶進獄中會客室，並錄製與女囚發生關係的過程，事後將影片製作成名為「監獄女孩」（Girls in Jail）的色情片，引發社會關注。上週佛州高等法院作出裁定，將撤銷這名律師在佛州的律師執照。

根據《每日郵報》報導，現年58歲的美國佛羅里達州律師史帕克（Andrew Spark）被指控在2017時，曾分別與2名女囚在獄中會客室以「討論案情為由」發生過6次性行為，並利用偷偷帶進來的攝影機將整個過程拍攝下來，事後製作成影片放上網路營利，遭到警方以引誘性交、在公共場合裸露生殖器、藐視監獄規範等罪起訴。

對於多項指控，史帕克後來認罪了，因此在2019年時被判以緩刑，直到2024年2月7日為止，不過佛羅里達最高法院今年1月做出最新裁決，表示「史帕克濫用了律師的身分，並用他的法律執照進行欺騙，使他得以進入監獄會客室與其他女性囚犯進行性行為並製作影片營利。」因此將撤銷他的律師執照。

警方表示，史帕克在會客室犯案後，會將30至40元美金（約台幣839～1118元）匯入女囚在獄中的帳戶，隨後便將影片放上網路。女囚博塞利（Shauna Boselli）也向警方透露，史帕克並不是她的律師，卻曾將她帶進小房間，還以金錢利誘她性交，後來因價格無法達成共識才沒發生關係。

根據紀錄顯示，史帕克曾在佛州司法部長辦公室擔任助理司法部長，不過已在2011年時辭職。