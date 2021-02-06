格鬥手跳入「結冰湖」秒撞破頭　爆血影片曝光！　他全副武裝復仇

▲格鬥選手米拉布跳湖撞破頭。（圖／翻攝自IG／merab.dvalishvili）



記者張方瑀／編譯

來自喬治亞的格鬥選手米拉布（Merab Dvalishvili）日前在進行訓練時，經過美國長島的一處湖泊，心血來潮決定到結冰的湖水中鍛鍊一下。結果當他脫掉上衣往水中跳去時，頭部直接硬生生地撞在超厚冰層上，當場頭破血流。

根據《每日郵報》報導，現年30歲的米拉布活耀於美國格鬥界，他3日在長島的一座公園進行訓練時，心血來潮決定到結冰的湖水中鍛鍊一下。是他將手機架好準備錄影，並將褲子和上衣脫掉，下一秒就往湖中跳去，結果他的頭直接硬生生地撞在超厚冰層上。

米拉布立刻從湖中爬起，雙手緊抱住頭，而鮮血也不斷從頭流滿整個臉部。米拉布在IG發文表示，他以為裡面只有碎冰跟水，沒想到是超厚冰層跟突出的樹枝，但最痛苦的部分不是撞擊當下，而是在醫院。從影片看到，醫生用縫合器用力地釘傷口，米拉布立刻痛到臉部糾結。

米拉布第二天也立刻「全副武裝」，戴好護頭跟拳擊手套，再度到同一地點挑戰。結果他並不是再度跳入湖中，而是對著結冰的湖面瘋狂出拳，就像在復仇一樣；米拉布在貼文中表示，「我沒有瘋狂到想再來一次。」

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