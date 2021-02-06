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北韓20年內恐政變！他分析「年輕人愛看韓劇」：洗腦教育快沒用了

▲▼美國情報專家指，北韓最大國防安全威脅並非美國或南韓，而是來自內部壓力。（圖／達志影像）

▲美國情報專家指，北韓最大國防安全威脅並非美國或南韓，而是來自內部壓力。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國國家情報總監（DNI）所屬機構國家情報委員會（NIC）北韓情報擔當塞勒（Sydney Seiler）於當地時間4日在喬治城大學的視訊講座上表示，北韓（朝鮮）最大的國防安全威脅並非來自美國、南韓，而是源自對國內壓力的擔憂。

根據《韓聯社》報導，塞勒在該場視訊講座表示，「面對北韓時所面臨最兩難的困境是，必須理解北韓在推動核武研發時正面臨何種威脅！其實我們能承諾北韓的項目很多，包括保障維持其政體、簽署終戰宣言、提供經濟援助、幫助興建輕水反應爐。」

塞勒說明，「然而這些策略根本無法徹底有效面對其擔憂，因此對金正恩國務委員長自然沒有什麼說服力。」

▲▼北韓的軍事武力，保障其成功鞏固、維持政權。（圖／達志影像）

▲北韓的軍事武力，保障其成功鞏固、維持政權。（圖／達志影像）

塞勒強調，「對於北韓來說，最佳的保障國防安全與維繫體制之方式，是改善居民的生活方式、創造更美好的未來，然而（北韓）若不自己力圖改變，恐怕很困難。」

而塞勒的說法，其實正與南韓脫北的國會議員太永浩（태영호）的說法相呼應！出生自北韓的太永浩曾擔任北韓駐英公使，他在一場問答上預估，北韓將在20年後發生一場巨大的改變，青年階層領導民眾蜂擁而起，逼迫當局改變，此時兩韓關係終將迎來改變的契機。

根據韓媒《朝鮮日報》，在野黨國民力量的國會議員太永浩在黨內主辦的線上懇談會上分析，隨著世代交替、呼應全球潮流發展趨勢，20年後北韓的千禧世代（Y世代，指出生於8、90年代的人）將成為引領國內的中樞，屆時北韓將迎來具體改變的契機。

▲▼隨著手機等高科技日新月異，北韓千禧世代恐怕不再對金氏政權感興趣。（圖／達志影像／美聯社）

▲隨著手機等高科技日新月異，北韓千禧世代恐怕不再對金氏政權感興趣。（圖／達志影像／美聯社）

太永浩表示，「就像南韓2、30多歲青年對於『統一』的熱情逐漸冷卻，北韓千禧世代對於金氏政權的洗腦教育或理念不再抱持興趣，他們只追求物質生活的滿足。」

太永浩分析，隨著南韓娛樂文化透過各種方式流入北韓，如今北韓境內受南韓音樂、娛樂影視文化影響的年輕人高達7、8成，而在日常生活對話上也開始使用南韓人平時使用的詞語，例如輸入手機簡訊內容時常使用「歐巴」（오빠）、「親愛的」（자기야）、「顆顆顆（笑聲）」（ㅋㅋㅋ）等字詞。

而在今年1月北韓勞動黨第8次全代會上，可以看出大批政務人員被更換，太永浩認為，這正代表金正恩對於屬下無法產生長久信任、開始出現不安感，這種現象反覆出現，代表著體制開始出現弱點，「未來20年以內北韓恐迎來一場巨大的思變。」

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