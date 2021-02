蓋亞那終止設處！　美國籲更多國家強化與台灣關係

▲蓋亞那共和國因中國施壓,終止與台灣設立辦公室協議。(圖/翻攝自臉書/@dpiguyana )



文/中央社記者徐薇婷華盛頓4日專電

蓋亞那共和國因中國施壓,終止與台灣設立辦公室協議。美國國務院今天形容台灣是民主領頭羊,並鼓勵蓋亞那與台灣持續強化雙邊夥伴連結,也鼓勵更多國家深化與台灣非官方關係。

外交部3日透過新聞稿宣布,台灣與南美洲的蓋亞那外交部協商達成共識,決定在當地設立「台灣辦公室」(Taiwan Office);雙方1月11日簽署設處協議,辦公室已在同月15日展開初期運作。

消息一出,美國國務院西半球事務局代理助卿鍾茱莉(Julie Chung,音譯)推文對此表示歡迎,並指台灣在蓋亞那設立辦公室,能增強雙邊日益緊密的關係,也能促進區域安全、民主價值與繁榮。

The U.S. welcomes the establishment of a Taiwan office in Guyana, which will strengthen their growing relationship.



This milestone will benefit both partners and advance security, democratic values and prosperity in the region. https://t.co/qPmwg7GeLt