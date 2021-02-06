酒吧女侍爽中2.1億樂透　3年後「男伴揮刀狠捅臉」陳屍豪宅

▲樂透得主被自己的枕邊人殺害。（圖／取自免費圖庫Wikimedia）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國一名樂透得主日前被發現，陳屍在價值70萬英鎊（約新台幣2680萬元）的自家豪宅中，臉部、手臂和腹部都有明顯刀傷。事發後她的朋友鄰居都感到震驚不已，而刺殺她的便是在一起11年的同居伴侶。

根據英國《太陽報》（The Sun）報導，2017年11月的英國樂透得主布朗（Emma Brown），與45歲的伴侶吉布斯（Stephen Gibbs）從11年前便開始交往，兩人前不久才剛慶祝完周年紀念，卻在1月30日時疑似發生爭執，吉布斯在南威爾斯巴瑞（Barry, South Wales）的豪宅中，持刀朝布朗身上狂捅將她殺害。

隔天至少14輛警車和救護車湧入該處豪宅周圍，驚愕的鄰居朋友們看著布朗被從豪宅裡抬出來，心中恐怖又惋惜，因為據他們所說，布朗生前就是一個派對的靈魂人物，到哪裡都受到大家歡迎。

朋友們回憶布朗的過去，曾在多間酒吧服務過，也曾任職於航空公司，但在2017年11月贏得550萬英鎊（約新台幣2.1億元）後，便辭去工作享受生活，她的伴侶吉步斯則是繼續幫助兄弟一起經營一間裝潢公司。

目前尚不清楚吉布斯的犯案動機，他已被警方拘留，正等待出庭。