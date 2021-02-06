　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

酒吧女侍爽中2.1億樂透　3年後「男伴揮刀狠捅臉」陳屍豪宅

▲16歲少女被謀殺，唯一嫌疑人竟是86歲阿公！（圖／取自免費圖庫Wikimedia）

▲樂透得主被自己的枕邊人殺害。（圖／取自免費圖庫Wikimedia）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國一名樂透得主日前被發現，陳屍在價值70萬英鎊（約新台幣2680萬元）的自家豪宅中，臉部、手臂和腹部都有明顯刀傷。事發後她的朋友鄰居都感到震驚不已，而刺殺她的便是在一起11年的同居伴侶。

根據英國《太陽報》（The Sun）報導，2017年11月的英國樂透得主布朗（Emma Brown），與45歲的伴侶吉布斯（Stephen Gibbs）從11年前便開始交往，兩人前不久才剛慶祝完周年紀念，卻在1月30日時疑似發生爭執，吉布斯在南威爾斯巴瑞（Barry, South Wales）的豪宅中，持刀朝布朗身上狂捅將她殺害。

隔天至少14輛警車和救護車湧入該處豪宅周圍，驚愕的鄰居朋友們看著布朗被從豪宅裡抬出來，心中恐怖又惋惜，因為據他們所說，布朗生前就是一個派對的靈魂人物，到哪裡都受到大家歡迎。

朋友們回憶布朗的過去，曾在多間酒吧服務過，也曾任職於航空公司，但在2017年11月贏得550萬英鎊（約新台幣2.1億元）後，便辭去工作享受生活，她的伴侶吉步斯則是繼續幫助兄弟一起經營一間裝潢公司。

目前尚不清楚吉布斯的犯案動機，他已被警方拘留，正等待出庭。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
獨／金鐘視帝東區餐廳打工　半夜清嘔吐物：起碼有事做
朱學恒「以前就討厭雞排妹」為韓國瑜大吵！自豪不像男人一樣豬哥
花10幾萬開店半年　台中牛肉麵「檢舉戰」認輸臭豆腐店：我搬家

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普支持度兩極！僅47%支持彈劾「應判有罪」　90%共和黨人仍挺川

蓋亞那終止設處！　美國籲更多國家強化與台灣關係

酒吧女侍爽中2.1億樂透　3年後「男伴揮刀狠捅臉」陳屍豪宅

拒捐錢給破壞民主的人！　微軟谷歌宣布「制裁」147位議員至2022年

確診者曾上門！　人氣拉麵店「被公開」沒客人告政府求償1100萬

iPhone 12 mini面臨停產下場　摩根大通估：Pro Max增產逾千萬支

蓋亞那外長坦承見中官員後反悔：設台灣辦公室本就只為吸引投資

晶片換疫苗！　德國避談「是否協助台灣取得疫苗」

拜登推動大型紓困案「快速行動」：人民因疫情快面臨極限

美國防部調派1100現役軍人　在美協助疫苗接種工作

雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！

邰智源硬起來開告！衰捲雞排妹風波　許效舜「她很開心」親還原事發現場

雞排妹現身！開FB直播：我什麼都不說　翁立友公司趕人「不離席就不開始」

雞排妹「他就是加害人」有影片就拿出來　喊話翁立友：為什麼不敢跟我見到面

翁立友落寞癟嘴「我是受害人」！　拜託雞排妹提告：還我清白

雞排妹一走翁立友立馬現身 她馬上回來！準備「硬闖記者會」

亮刀威脅要殺掉！呆萌鴨見爸伎倆 冷眼看幾秒後...淡定轉頭冷處理

甜美女星曝整形失敗「鼻頭壞死發黑」　崩潰想輕生…丟175萬片酬還賠865萬

翁立友記者會搬媽媽、夢想..網揭「4大敗筆」　雞排妹遭拒門外：豪記影片為什麼不拿出來

翁立友：我連想自殺的權益都沒有　3度提媽媽「我的母親每天都在哭」

川普支持度兩極！僅47%支持彈劾「應判有罪」　90%共和黨人仍挺川

蓋亞那終止設處！　美國籲更多國家強化與台灣關係

酒吧女侍爽中2.1億樂透　3年後「男伴揮刀狠捅臉」陳屍豪宅

拒捐錢給破壞民主的人！　微軟谷歌宣布「制裁」147位議員至2022年

確診者曾上門！　人氣拉麵店「被公開」沒客人告政府求償1100萬

iPhone 12 mini面臨停產下場　摩根大通估：Pro Max增產逾千萬支

蓋亞那外長坦承見中官員後反悔：設台灣辦公室本就只為吸引投資

晶片換疫苗！　德國避談「是否協助台灣取得疫苗」

拜登推動大型紓困案「快速行動」：人民因疫情快面臨極限

美國防部調派1100現役軍人　在美協助疫苗接種工作

快訊／部桃「清零專案」只剩10人未採檢　陳時中下午2時說明

柴柴一系列走進造型床爽睡！　「天使笑容+賣萌」療癒40萬粉

墾丁國家公園首開放「牽車」入園！鵝鑾鼻燈塔園區設自行車架

蔥烙餅外酥內Q！台南路邊推車小攤販　胡椒餅咬開爆滿滿豬肉餡

川普支持度兩極！僅47%支持彈劾「應判有罪」　90%共和黨人仍挺川

楊秋興預言「罷捷不會過」…吐10字親曝理由！酸民進黨：都是因果

WBC荷蘭二壘重砲重返老虎　內野功能性被視為重要基石

G-SHOCK聯名PORTER創軍風錶　雙錶帶任搭秀高CP值

秋冬以來最嚴重空汙！西半部警戒「滿江紅」　這些地方勿戶外活動

手遊《龍之谷：新世界》首度改版　同步釋出全新劇情與地圖

見父母婚紗照...3歲萌妹秒爆哭　想嫁給爸夢想破滅！媽無奈笑翻

國際熱門新聞

狼人女孩為結婚剃毛　驚人對比曝光

蓋亞那與邪教914人集體自殺事件

毒殺資優生！3女高中生「餵同學毒蛋糕」1死2昏迷

蓋亞那坦承見中官員後反悔設「台灣辦公室」

德車商怕台灣晶片又缺貨　擬棄「現買現用」改囤貨

病毒溯源難！WHO：問完中國專家「疑問更多」

雞排妹性騷疑雲登上國際　星媒：女模指責歌手等待道歉

晶片換疫苗！　德國避談「是否協助台灣取得疫苗」

確診者曾上門！　人氣名店「被公開」告政府求償1100萬

俄羅斯驅逐波蘭、德國 、瑞典外交官

校長睡了15歲女學生　崩潰扒衣掏槍

iPhone這支恐停產！摩根大通估系列其他機型大增產

1歲女嬰深夜爬起　媽出聲被下秒動作驚呆

19歲男豪砸30萬！買進GameStop「賠到只剩1000元」

更多熱門

相關新聞

運氣超強！　女連續2天刮中2頭獎

運氣超強！　女連續2天刮中2頭獎

美國愛達華州一名女子擁有超強好運，竟然在2天內連續贏得2次頭獎，她上週五早上發現自己中了美元20萬元（約台幣560萬元），隔天去另外一家商店買彩券又中美元30萬元（約台幣840萬元）獎金，罕見的機率是2.825億分之一。

CGTN在英國被下架 汪文斌：停止政治操弄、糾正錯誤

CGTN在英國被下架 汪文斌：停止政治操弄、糾正錯誤

超音波照出現爺爺笑臉　女：我媽也在

超音波照出現爺爺笑臉　女：我媽也在

馬桶狂噴白沫3小時！房東回：記得交租

馬桶狂噴白沫3小時！房東回：記得交租

蓋亞那「台灣辦公室」生變！不敢得罪乾爹

蓋亞那「台灣辦公室」生變！不敢得罪乾爹

關鍵字：

英國樂透

讀者迴響

熱門新聞

即／雞排妹深夜吐心聲：邰智源、許效舜最衰

快訊／女子從11樓墜落！1樓男子慘遭重壓　2人慘死

快訊／邰智源硬起來開告！

雞排妹暗指「曾國城是慣犯」　圈內人曝：不意外

男大生買台積電「1股按成1張」求救：完蛋了

女子從11樓墜下！人夫被壓倒失去心跳　妻子祈禱後奇蹟出現

翁立友遭突襲慘敗　美女律師一句突破盲點

雞排妹、翁立友為何不提告？　律師點出關鍵

雞排妹控曾國城壓胸！同場藝人曝關鍵現場

翁立友公司道歉了！　「態度放軟」求雞排妹

復興空難6年「唯一倖存空姐」　2164字曝心情

雞排妹還原為何要去翁立友記者會

弟養1個月！摺耳貓→立耳腫成球

雞排妹2原因　還原翁立友惡狀

基隆花蟹捕撈上岸！竟自帶身分證

更多

最夯影音

更多
雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！

雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！
邰智源硬起來開告！衰捲雞排妹風波　許效舜「她很開心」親還原事發現場

邰智源硬起來開告！衰捲雞排妹風波　許效舜「她很開心」親還原事發現場

雞排妹現身！開FB直播：我什麼都不說　翁立友公司趕人「不離席就不開始」

雞排妹現身！開FB直播：我什麼都不說　翁立友公司趕人「不離席就不開始」

雞排妹「他就是加害人」有影片就拿出來　喊話翁立友：為什麼不敢跟我見到面

雞排妹「他就是加害人」有影片就拿出來　喊話翁立友：為什麼不敢跟我見到面

翁立友落寞癟嘴「我是受害人」！　拜託雞排妹提告：還我清白

翁立友落寞癟嘴「我是受害人」！　拜託雞排妹提告：還我清白

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面