拒捐錢給破壞民主的人！　微軟谷歌宣布「制裁」147位議員至2022年

▲微軟到2022年前暫停捐錢給反對選舉人團認證的國會議員。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

微軟於美東時間周五（5日）表示，該公司政治行動委員會（PAC）將從今起至2022年，針對認證拜登當選總統時投下反對票的國會議員，停止所有捐獻。

根據路透社報導，微軟除了在2022年前均停止捐錢給投下反對票的國會議員外，對各州支持拒絕承認，或指控選舉存在舞弊應推翻其結果的州政府官員及組織，都會斷絕其餘先給予的支持。

微軟表示，公司將會遊說其他想要鞏固強化民主的其他公司與組織，並與他們合作。微軟總裁史密斯（Brad Smith）於上月21日告訴集團員工，在過去20年裡PAC的20％捐獻中，都流入了那些在選舉人團認證中投下反對票的人手中。

史密斯表示PAC的重要性不只在於捐獻金額大，還在於這是美國政治基本的運行方式。他指出美國的政治人物習慣舉辦一場又一場的活動，「你必須先開支票給他們，你就會被邀請，然後才可以參加。在這樣持續不斷的努力下，雙方關係才會變得更好，然後才會鞏固。」

史密斯說有時他致電給與公司有往來但私下不認識的人物時，對方常會說，「你知道的，你的人每次都會賞光參加我的活動，我們有很好的關係，讓我看看能夠幫你什麼忙。」這些內容由微軟主動釋出。

美國數十間大型公司的PAC，均停止對147位參、眾議員的捐獻，因為他們卻都投票反對認證拜登當選，清一下是共和黨人。這些公司包括沃爾瑪（Walmart）、美國電話電報公司（AT&T）、亞馬遜等。

谷歌和通用電氣（General Electric）也做出同樣宣布，並表示針對拒絕承認拜登當選的參議員們，延緩捐獻期限可能長達6年。