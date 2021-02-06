俄國驅逐波蘭、德國 、瑞典外交官　全因聲援納瓦尼「非法抗議」

▲俄羅斯以波蘭、德國、瑞典參與聲援納瓦尼非法抗議活動為由，驅逐這三國的外交官。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯在當地時間5日，一口氣驅逐了波蘭、德國、瑞典外交官，理由是這些國家全都於1月23日，參與聲援反對派領袖納瓦尼（Alexey Navalny）的非法抗議活動，並且強調無法接受這些不符合外交待遇的行動。

根據歐洲新聞台（ Euronews ）報導，德國總理梅克爾（Angela Merkel）強烈譴責這種不合理的舉動，尤其還發生在歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在莫斯科進行為期3天訪問的期間。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）對外事務發言人史丹諾（Peter Stano）發表聲明，強烈譴責莫斯科在訪問期間，做出驅逐外交官的行為，呼籲當局重新考慮這個決定。

波瑞爾在「驅逐事件」前幾個小時才表示，由於納瓦尼中毒與入獄的事件，導致歐盟與俄羅斯的關係陷入谷底。

納瓦尼因為一種蘇聯時代發明的神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）導致中毒，被送往德國治療5個月之後才回國，他返回俄羅斯之後再度被捕。當局表示，納瓦尼因為離開國境，違反緩刑相關法律而被捕。

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