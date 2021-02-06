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國際火線／死神嘉年華：蓋亞那與邪教914人集體自殺案

▲「人民廟堂集體自殺事件」的場場畫面。(圖／達志影像／美聯社）

▲▼「人民廟堂集體自殺事件」現場照，屍橫遍野的畫面讓人矚目驚心。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱錦華／特稿

中華民國外交部4日上午發布新聞稿指出，台灣跟南美洲國家「蓋亞那合作共和國」 (Cooperative Republic of Guyana)簽署設處協議，在該國成立「台灣辦公室」。未料5日卻傳出因為遭到中共施壓而破局。

蓋亞那是個小國，名字還鬧雙胞(另有法屬圭亞那，即鼎鼎大名的「惡魔島」所在地)。該國名字甚少在國際媒體上曝光。除了這次「台灣辦公室」事件外，之前的一次、也可能是該國有史以來曝光度最強的一次，無疑是1978年發生、驚震世界的 「人民廟堂集體自殺事件」。從此，蓋亞那就永遠跟「邪教」、「集體自殺」等恐怖辭彙緊緊糾纏在一起。

「人民廟堂」(Peoples Temple)又稱「人民聖殿教」(The Peoples Temple of the Disciples of Christ)，創建者是美國人吉姆․瓊斯(Jim Jones)。此人頗有領袖魅力。1953年他在印第安納州的印第安納波利斯市建立一家小教堂，後來逐漸擁有許多忠實的信徒。1965年，他預言全球即將爆發生社會大崩潰及爆發核戰，世界迎來末日，於是帶著30名死忠幹部跑到加州的紅杉谷，成立「人民聖殿基督教堂」和一處教團營地。1971年，再把總部遷到舊金山。

據傳瓊斯曾加入過美國共產黨，甚至有一說他自稱是列寧轉世。不過，他深深為共產主義著迷，應是不爭的事實。這時候，該教派宣稱已有信徒3萬人。不過接下來有關瓊斯的醜聞相繼曝光：包括他竊取信眾財產、假造神跡治病等，最後遭到美國司法調查。

1977年瓊斯逃離美國，帶著約一千名核心信徒遷到南美洲的蓋亞那叢林，向政府租了一塊地，建立一座農村式人民公社：「瓊斯鎮」(Jonestown)，開始過著他們的「共產小天堂」生活。

在這裡，瓊斯以教主兼獨裁者的姿態統領著信眾。已婚的他，可以任意跟任何一名或多名女信徒、甚至男信徒發生性關係，卻禁止未婚的男女信徒之間發生性關係。他扭曲的性格，由此可見一斑。

不過由於這些信徒都是美國公民，他們的安全美國政府不能完全放任不顧，加上有關對瓊斯犯罪的調查仍未結束，1978年11月，美國眾議員萊恩(Leo Ryan,Jr)來到「瓊斯鎮」進行調查。他離開時，部分信徒表示想跟他一起回美國。11月18日，當眾人到了當地一處小型機場時，卻遭到教派的守衛開槍射擊，萊恩及3名新聞工作者和一名打算離開的信徒被殺，多人受傷。

由於「代誌大條」，瓊斯知道自己必定被逮，竟然把心一橫，於1978年11月18日當晚脅迫信徒跟他一起仰藥自殺。他命令信眾喝下摻有氰化物和鎮靜劑的果汁，誰若抗命就當場射殺、勒死或強迫注射氰化物。後來瓊斯屍體上被發現頭部 有一彈孔，身體內亦有高劑量的藥物。

這次集體自殺事件總共造成914人死亡，當中包括276名兒童。奉命前來逮捕瓊斯和解除「人民廟堂」武裝的蓋亞那軍隊，在事發次日才到達「瓊斯鎮」。

有信眾用錄音機錄下40多分鐘恐怖的集體自殺過程：瓊斯毀滅性的演說、混合著信眾瘋狂的呼喊、及為孩子求情的母親的哭聲、以及隨著信眾毒發而漸漸轉弱的讚美歌歌聲，最後一切没入一片的死寂。

「人民廟堂集體自殺事件」為邪教一詞作出最鮮明、最恐怖的詮釋。此一事件對次文化有極大影響。不但有許多流行歌曲提到它，還被拍成多部紀錄片、劇情片、甚至是影集。即使是戲劇裡的畫面，當是你一邊看時，還是會一邊背脊發涼。。

▲▼ 「人民聖殿教」（Peoples Temple）集體自殺事件。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 「人民聖殿教」（Peoples Temple）集體自殺事件。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 「人民廟堂」的教主：吉姆․瓊斯。（圖／達志影像／美聯社）

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