「不要質疑被害人！」　王婉諭六張PPT教你面對性騷擾

▲立委王婉諭。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

雞排妹性騷疑雲引發社會關注，也喚起大眾認知性騷防治的重要性。對此，時代力量立委王婉諭也透過臉書分享六張超詳細PPT教大家如何面對性騷擾，也強調不應去質疑被害人，要從自身建立「六大不要原則」建立更友善的社會環境。

王婉諭表示，若遇到性騷擾，先穩定身心，「一定要先好好照顧自己」；而不論是決定公開發表經驗或尋求法律協助，一但啟動程序，仍有一連串的困難挑戰，必須要作好心理建設，好好聆聽自己內心的聲音。

由於性暴力案件本身具有很難舉證的先天條件，並不容易透過法律程序得到聲張。因此，王婉諭強調，被害者必須要作好心理建設，而在法律上有不同的求助跟究責途徑，除了「刑事告訴」外，還有「行政程序」跟「請求民事損害賠償」，彼此互不衝突。

若身為一個旁觀者，或者被害人來求援時，王婉諭也提供應對的方法，可適當協助他人；第一、可以成為阻止騷擾行為的角色，第二、不要成為協助或增強騷擾行為的共犯，三、分享經驗或表達感受或成為證人；此外，我們也可以具備同理心，不帶批判地好好聽對方訴說給予陪伴。

王婉諭也說，如果看到有人揭露遭到「與性相關的不當對待」的情形，即便覺得證據不足，此時可以選擇不去究責，但請不要藉由各種不當刻板印象，去質疑被害人。她指出「六大不要原則」：不要質疑對方沒有究責到底、不要質疑對方的穿著、不要質疑對方當下的態度與對方的關係、不要否定對方的感受、不要正常化不合理的現象、不要認為被害者沒資格獲得正義。

王婉諭呼籲，希望大家都可以去思考，如何謹守尊重他人的界線，不要成為加害人，或是當騷擾發生在別人身上時，我們該如何伸出援手。

▼面對性騷擾案，王婉諭希望大眾應思考如何謹守尊重他人的界線，不要成為加害人。（圖／翻攝王婉諭臉書）

