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拜登宣布「駐德美軍裁撤」正式喊停！　再度扭轉川普政策

▲▼ 德國格拉芬韋赫美軍訓練基地。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國格拉芬韋赫的美軍訓練基地。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓4日綜合外電報導

美國總統拜登已正式停止前總統川普從德國撤軍的計畫。川普政府去年下令撤回駐德的美軍，但並未付諸實行。

拜登今天在國務院演說時表示，在國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）檢視美軍在全球部署狀況之前，將停止撤軍一事。拜登說，奧斯汀會確保「我軍足跡與我們的外交政策和國家安全優先要務一致」。

川普去年還在任時宣布，要在約3萬4500名駐德美軍之中，撤回9500人左右。

《美聯社》報導，美國在德國設有數座大型軍事設施，包括蘭斯坦空軍基地（Ramstein Air Base）、美國歐洲司令部（US European Command）及非洲司令部（US Africa Command）的總部，以及蘭茲圖區域醫療中心（Landstuhl Regional Medical Center），這是美國在境外最大的醫院。

美軍長期仰賴德國這個重要盟邦及行動據點，川普的命令在國會和軍中都遇到阻礙。川普不斷指責德國「拖欠款項」，未依北大西洋公約組織（NATO）標準，支付國內生產毛額的2%作為國防支出，之後就宣布撤軍。

美國國防部當時開始檢討軍隊部署，以判定哪些部隊要移地、哪些要留在德國，這項工作一直在進行，自川普宣布要撤軍後，美軍人數並未減少或異動。

奧斯汀透過聲明說，國防部將檢視美軍在全球部署狀況，「這將為我給統帥的建議提供資訊，看我們要如何為國家利益，最好地分配軍力」。奧斯汀還表示，拜登今天呼籲美國在世界舞台上展現領導風範，尤其拜登相信應優先採外交手段，這不僅讓國防部人員放心，也讓人民安心。

奧斯汀上週與德國防長康坎鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）電話聯繫。五角大廈首席發言人柯比（John Kirby）表示，兩人有談到撤軍議題，奧斯汀明確說，要先檢視美軍在全球的部署。柯比表示，奧斯汀告訴康坎鮑爾，「無論我們做什麼決定，都會與她和德國政府磋商」。

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