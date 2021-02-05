川普動「貿易法」調鋼鐵稅判決出爐　法官：並無不法！

▲法院裁決川普徵收鋼鋁關稅並無不法，維持原判決。（示意圖／達志影像／美聯社）

實習記者閔文昱／綜合報導

美國國際貿易法院在週四對於川普動用《貿易法》的「232條款」，向進口鋼徵收25%關稅、進口鋁徵收10%關稅的行為做出了裁決，認為川普該稅徵收並無不當，否定了鋼鐵進口商對關稅的質疑。

根據《路透》報導，紐約聯邦法院的三位法官組成小組負責這起依據美國法律對貿易行為提出的挑戰，認為川普是在適當的時機採用了冷戰時期的貿易法，在2018年時對大多數進口鋼鐵的國家徵收25％的關稅，對進口鋁的國家則徵收10％的關稅，這些都是保護美國國內生產必要的措施，因此他動用《貿易法》的「232條款」限制威脅國家安全的商品進口並無不法。

▲法院認為川普動用貿易法是合理徵收。（圖／路透）

紐澤西州的一家鋼鐵進口商「環球鋼品」則在法庭上認為，用來徵收關稅的法律程序有缺陷，沒有指定有效期，且對美國國家安全沒有立即的威脅，川普在調整鋼鋁關稅時，超出了自由裁量權的範疇。不過遭到法官小組反對，指出「第232條授予總統評估進口是否威脅國家安全的自由」。

法官小組認為，確定威脅是否存在時應考慮多方面的因素。代表鋼鐵製造商的行業組織「美國鋼鐵協會」（AISI）也相當贊同這項判決，並呼籲美國現任總統拜登（Joe Biden）繼續維持這項政策，以保護鋼、鋁不會隨著全球生產不斷增長而造成過剩的問題。

AISI總裁凱文（Kevin Dempsey）表示，拜登總統先前也承認全球生產過剩的問題，因此這些關稅對國家安全非常重要。拜登也在日前駁回了川普在任期最後一天對阿拉伯聯酋的鋁關稅豁免權，並指出他很有可能繼續維持這項關稅，「因為這是對我們國家安全利益所必要且適當的」。