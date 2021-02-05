　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

猴子也能打電動！馬斯克曝「腦機聯合」新成果　最快今年人體實驗

▲馬斯克,Elon Musk。（圖／視覺中國CFP） 

▲馬斯克表示，Neuralink的短期目標為幫助癱瘓患者，輕鬆使用手機或計算機，長期目標則是發展AI。（圖／視覺中國CFP）

實習記者陳妙津／綜合報導

全球首富、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）日前上節目表示，他創辦的神經科學公司Neuralink將晶片植入猴子頭骨，讓實驗體能用頭腦操縱電玩遊戲，而且還玩得很高興，此外也沒有出現任何不適。

據《紐約時報》報導，馬斯克表示，Neuralink的短期目標為幫助癱瘓患者，輕鬆使用手機或計算機，長期目標則是發展AI，目前已經在猴子身上安裝晶片，讓實驗體可以通過「細小電線」用頭腦玩電動，「我們也想弄清可以讓兩隻猴子一起玩嗎？如果是的話就太酷了。」

猴子並非唯一被植入晶片的實驗動物，早在2020年8月一次演講中，馬斯克就曾展示被植入晶片的小豬Gertrude，可通過無線晶片預測小豬身體各部位的動作，不過此實驗也引來善待動物組織的嚴厲批評。

雖然引來諸多非議，但馬斯克表示，晶片看起來並不明顯，除非是留著莫霍克髮型才會被發現，而且猴子看起來樂在其中，不算在虐待動物，預計最快在今年就會展開人體實驗，「美國農業部官員有來檢查過，她那時還說從來沒見過這麼好的飼養設施，我們為猴子付出很多。」

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
雞排妹控曾國城「撞胸」　男星驚嚇還原現場狀況
男大生買台積電「1股按成1張」　崩潰求救：我完蛋了
女醫財產6千萬「拒養重殘兒」　嗆聲：只要100元也不養
男星發文力挺雞排妹！　曾親手收飛機杯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

猴子也能打電動！馬斯克曝「腦機聯合」新成果　最快今年人體實驗

川普動「貿易法」調鋼鐵稅判決出爐　法官：並無不法！

2020是美國「至暴之年」！謀殺案增三成，買槍飆增六成

慧眼看天下／掌握先機 投資金牛年佈局焦點放哪裡？

馬拉度納生前最後影片曝光！　頭綁繃帶虛弱發言：「我受傷了」

嫉妒她成績太好！3女學生「同班同學蛋糕內下毒」　釀1死1腎衰竭

神人花2天做出「1比1破億超跑」　超猛過程曝光！

南韓爭WTO秘書長3度落敗！俞明希「認輸」辭候選人　她成最終贏家

拜登宣布「駐德美軍裁撤」正式喊停！　再度扭轉川普政策

鬼父每天逞慾3次！她怕妹妹也淪性奴　苦忍6年「買兇殺父」

雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！

偉晉深情彈唱一半...媽要收垃圾打斷　翻白眼：最會在最對的timing叫你！！！

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！16歲最狠短褲妹落網 4男5女涉3罪送辦

大和解！吳宗憲、連千毅真的合體了　親揭「私下恩怨真相」

「大小姐」吳兆絃道歉了！　親筆信全文曝光：會修正講話態度

欣興電子再火警！黑煙不斷竄出　警消獲報到場全力搶救中

謝金晶挺翁立友：百分之百相信他！　向蕙玲曝拍MV「他手放我肩膀都會抖」

中山高北上251.5K小客車翻覆　女駕駛頭部破裂釀1死3傷

拆家小隊沒電！哈士奇「捲成7肉球」排隊乖睡　網融化：像天使

疫苗有譜！COVAX首波供台出貨　最快2月獲分配...到貨1周可開打

猴子也能打電動！馬斯克曝「腦機聯合」新成果　最快今年人體實驗

川普動「貿易法」調鋼鐵稅判決出爐　法官：並無不法！

2020是美國「至暴之年」！謀殺案增三成，買槍飆增六成

慧眼看天下／掌握先機 投資金牛年佈局焦點放哪裡？

馬拉度納生前最後影片曝光！　頭綁繃帶虛弱發言：「我受傷了」

嫉妒她成績太好！3女學生「同班同學蛋糕內下毒」　釀1死1腎衰竭

神人花2天做出「1比1破億超跑」　超猛過程曝光！

南韓爭WTO秘書長3度落敗！俞明希「認輸」辭候選人　她成最終贏家

拜登宣布「駐德美軍裁撤」正式喊停！　再度扭轉川普政策

鬼父每天逞慾3次！她怕妹妹也淪性奴　苦忍6年「買兇殺父」

雞排妹控曾國城「撞胸」　同場錄影男星還原現場狀況

「缺點再多，我依然喜歡妳！」《哲仁王后》戀愛+宮鬥捨不得快轉

中學五人制／苗縣頭份複賽終於贏球　盼延續氣勢進8強

下周油價可望降1角「加油再等等！」　春節期間油價「調降不調漲」

雪隧飆速115！　他3分鐘慘被開「4罰單」...釣出一票苦主：我也收過

罷免耗時524天！清捷隊「全體下跪」　她淚崩：我們不是好欺負的

黃捷喊話直球對決：投票阻絕「罷免當報復工具」　解除全台灣危機

男大生買台積電「1股按成1張」成交　崩潰PO文求救：我完蛋了

「不要質疑被害人！」　王婉諭六張PPT教你面對性騷擾

敦泰Q4營收獲利雙創新高　胡正大：在台積產能比去年多　

國際熱門新聞

狼人女孩為結婚剃毛　驚人對比曝光

撿海螺發現罕見珍珠　爽賺955萬

1歲女嬰深夜爬起　媽出聲被下秒動作驚呆

校長睡了15歲女學生　崩潰扒衣掏槍

空拍機偷拍男女壞壞　下場悲劇了

俄男跳樓「砸中嬰兒車」5月嬰彈飛　驚悚畫面曝！母抱孩崩潰跪地

媽懷疑新內褲被偷！16歲女兒被逼到上吊

女模分享「重量級」辣照：30GG！

蓋亞那「台灣辦公室」生變！不敢得罪乾爹

馬桶狂噴白沫3小時！房東回：記得交租

賓客暴走掏槍　她婚禮當天變寡婦

鐵達尼號至今無人打撈...科學家：碰不得

19歲男豪砸30萬！買進GameStop「賠到只剩1000元」

超音波照出現爺爺笑臉　女：我媽也在

更多熱門

相關新聞

川普動貿易法調鋼鐵稅判決出爐

川普動貿易法調鋼鐵稅判決出爐

美國國際貿易法院在週四對於川普動用《貿易法》的「232條款」，向進口鋼徵收25%關稅、進口鋁徵收10%關稅的行為做出了裁決，認為川普該稅徵收並無不當，否定了鋼鐵進口商對關稅的質疑。

南韓爭WTO秘書長再落敗！俞明希表態認輸

南韓爭WTO秘書長再落敗！俞明希表態認輸

拜登宣布「駐德美軍裁撤」正式喊停

拜登宣布「駐德美軍裁撤」正式喊停

運氣超強！　女連續2天刮中2頭獎

運氣超強！　女連續2天刮中2頭獎

國民黨：台陸美三方以和為貴　以和止戰才是最佳選擇

國民黨：台陸美三方以和為貴　以和止戰才是最佳選擇

關鍵字：

馬斯克Neuralink猴子電動電玩美國北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／邰智源硬起來開告！

雞排妹控曾國城壓胸！同場藝人曝關鍵現場

曾國城《全民星攻略》「撞胸畫面」曝光！

翁立友公司道歉了！　「態度放軟」求雞排妹

女工作人員趕雞排妹：不要為難孕婦

曾國城回應全文：認識你，就會給一個擁抱

快訊／女子從11樓墜落！1樓男子慘遭重壓　2人慘死

男星一聽「雞排妹名字」拒同台　網跪：神先知

女律師挺雞排妹「8問翁立友」：尊重要翻譯？

狼人女孩為結婚剃毛　驚人對比曝光

孫德榮3點質疑雞排妹「有這麼嚴重？」

「壓胸主持人」是曾國城！他首度發聲了

雞排妹、翁立友為何不提告？　律師點出關鍵

要翁立友公開影片！雞排妹嗆：為什麼不敢

孕女送驚喜…男友喝到異物怒罵店員

更多

最夯影音

更多
雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！

雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！
偉晉深情彈唱一半...媽要收垃圾打斷　翻白眼：最會在最對的timing叫你！！！

偉晉深情彈唱一半...媽要收垃圾打斷　翻白眼：最會在最對的timing叫你！！！

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！16歲最狠短褲妹落網 4男5女涉3罪送辦

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！16歲最狠短褲妹落網 4男5女涉3罪送辦

大和解！吳宗憲、連千毅真的合體了　親揭「私下恩怨真相」

大和解！吳宗憲、連千毅真的合體了　親揭「私下恩怨真相」

「大小姐」吳兆絃道歉了！　親筆信全文曝光：會修正講話態度

「大小姐」吳兆絃道歉了！　親筆信全文曝光：會修正講話態度

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面