猴子也能打電動！馬斯克曝「腦機聯合」新成果　最快今年人體實驗

▲馬斯克表示，Neuralink的短期目標為幫助癱瘓患者，輕鬆使用手機或計算機，長期目標則是發展AI。（圖／視覺中國CFP）



實習記者陳妙津／綜合報導

全球首富、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）日前上節目表示，他創辦的神經科學公司Neuralink將晶片植入猴子頭骨，讓實驗體能用頭腦操縱電玩遊戲，而且還玩得很高興，此外也沒有出現任何不適。

據《紐約時報》報導，馬斯克表示，Neuralink的短期目標為幫助癱瘓患者，輕鬆使用手機或計算機，長期目標則是發展AI，目前已經在猴子身上安裝晶片，讓實驗體可以通過「細小電線」用頭腦玩電動，「我們也想弄清可以讓兩隻猴子一起玩嗎？如果是的話就太酷了。」

猴子並非唯一被植入晶片的實驗動物，早在2020年8月一次演講中，馬斯克就曾展示被植入晶片的小豬Gertrude，可通過無線晶片預測小豬身體各部位的動作，不過此實驗也引來善待動物組織的嚴厲批評。

雖然引來諸多非議，但馬斯克表示，晶片看起來並不明顯，除非是留著莫霍克髮型才會被發現，而且猴子看起來樂在其中，不算在虐待動物，預計最快在今年就會展開人體實驗，「美國農業部官員有來檢查過，她那時還說從來沒見過這麼好的飼養設施，我們為猴子付出很多。」