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鬼父每天逞慾3次！她怕妹妹也淪性奴　苦忍6年「買兇殺父」

▲性侵,暴力,女人,謀殺。（圖／取自免費圖庫LibreStock）

▲美國一名女子10歲起遭父親性侵，時間長達6年，最後忍無可忍，買兇殺父。（示意圖／取自免費圖庫LibreStock）

記者吳美依／編譯

來自美國紐約州長島的雪柔（Cheryl Cuccio）10歲起遭到親生父親性侵，一天高達三次，如果反抗就會招致一頓毒打，也擔心若不乖乖聽話，反而害年幼的妹妹慘遭狼爪，因此非常害怕，一直不敢揭發此事。但是，她16歲那年終於忍無可忍，買兇殺父，之後遭到法律制裁。

雪柔表示，父親詹姆士（James Pierson）以前總是和哥哥在外面運動，直到母親凱瑟琳（Cathleen）因腎臟問題長期住院後，才開始特別關注自己，「他總在臥室裡看電視，然後說，『我來教妳看棒球比賽』」，也會在往返醫院的路途上伸手撫摸她。

雪柔當時年紀太小，無法理解對錯，「我只記得，到了某一段時間，我開始感覺不舒服，知道有些事情不對勁」。母親1985年2月去世時，她已經長成亭亭玉立的少女，在學校擔任啦啦隊隊長，回家後卻被迫面對性侵與家暴的折磨。

“It just got to the point where you’d just let him do it because the more you fought it the longer it took, the more aggressive he got, the more it hurt.”

The Sun 發佈於 2017年8月30日 星期三

詹姆士身高6呎2吋（大約188公分）、體重23石（大約146公斤），一個小女孩根本無法抵抗。雪柔說，「我越是反抗或拒絕，他就會更生氣地揍我或賞我耳光……威脅把目標轉向我的妹妹喬安（JoAnn）」。她也因此始終不敢揭發父親的獸行，「他總是說，沒有人會相信我。」

雪柔1985年12月終於把一切告訴男友羅伯（Rob），之後偶然看見婦女買兇殺害家暴丈夫的新聞，開始偷偷展開策畫，最後以1000美元（大約新台幣近3萬）酬勞聘請同校的尚恩（Sean Pica）行兇。

隔年2月6日，詹姆士陳屍自家車道上，頭部與胸部一共中了5槍。但是，雪柔事後坦承，「我也不知道該怎麼辦，我只希望解決這個問題。」

▲槍,手槍,犯罪。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲雪柔16歲那年買兇殺父，案情被揭發後，震驚當地社區。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

3名涉案青少年在案發一周後被捕，震驚當地社區。羅伯協助把酬勞交給殺手，承認教唆犯罪後，被判緩刑。18歲的尚恩承認過失殺人罪，被判24年有期徒刑，已於2002年出獄。雪柔也承認過失殺人，但由於尚未成年，坐牢6個月後獲釋。

現年48歲的雪柔與羅伯結婚近29年，育有2女，如今與老公、作家摩根（Morgan St. James）合著《亂倫、謀殺與奇蹟》（Incest, Murder and a Miracle），希望分享親身經歷，幫助更多人走出陰霾。她去年12月以來已與500多名受害者深談，「我告訴他們，永遠不要責怪自己，因為這不是他們的錯。虐待與亂倫不能定義他們……如果堅持下去，人生一定還有很多更美好的事物」。

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