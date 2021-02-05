鬼父每天逞慾3次！她怕妹妹也淪性奴　苦忍6年「買兇殺父」

▲美國一名女子10歲起遭父親性侵，時間長達6年，最後忍無可忍，買兇殺父。（示意圖／取自免費圖庫LibreStock）

記者吳美依／編譯

來自美國紐約州長島的雪柔（Cheryl Cuccio）10歲起遭到親生父親性侵，一天高達三次，如果反抗就會招致一頓毒打，也擔心若不乖乖聽話，反而害年幼的妹妹慘遭狼爪，因此非常害怕，一直不敢揭發此事。但是，她16歲那年終於忍無可忍，買兇殺父，之後遭到法律制裁。

雪柔表示，父親詹姆士（James Pierson）以前總是和哥哥在外面運動，直到母親凱瑟琳（Cathleen）因腎臟問題長期住院後，才開始特別關注自己，「他總在臥室裡看電視，然後說，『我來教妳看棒球比賽』」，也會在往返醫院的路途上伸手撫摸她。

雪柔當時年紀太小，無法理解對錯，「我只記得，到了某一段時間，我開始感覺不舒服，知道有些事情不對勁」。母親1985年2月去世時，她已經長成亭亭玉立的少女，在學校擔任啦啦隊隊長，回家後卻被迫面對性侵與家暴的折磨。

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詹姆士身高6呎2吋（大約188公分）、體重23石（大約146公斤），一個小女孩根本無法抵抗。雪柔說，「我越是反抗或拒絕，他就會更生氣地揍我或賞我耳光……威脅把目標轉向我的妹妹喬安（JoAnn）」。她也因此始終不敢揭發父親的獸行，「他總是說，沒有人會相信我。」

雪柔1985年12月終於把一切告訴男友羅伯（Rob），之後偶然看見婦女買兇殺害家暴丈夫的新聞，開始偷偷展開策畫，最後以1000美元（大約新台幣近3萬）酬勞聘請同校的尚恩（Sean Pica）行兇。

隔年2月6日，詹姆士陳屍自家車道上，頭部與胸部一共中了5槍。但是，雪柔事後坦承，「我也不知道該怎麼辦，我只希望解決這個問題。」

▲雪柔16歲那年買兇殺父，案情被揭發後，震驚當地社區。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



3名涉案青少年在案發一周後被捕，震驚當地社區。羅伯協助把酬勞交給殺手，承認教唆犯罪後，被判緩刑。18歲的尚恩承認過失殺人罪，被判24年有期徒刑，已於2002年出獄。雪柔也承認過失殺人，但由於尚未成年，坐牢6個月後獲釋。

現年48歲的雪柔與羅伯結婚近29年，育有2女，如今與老公、作家摩根（Morgan St. James）合著《亂倫、謀殺與奇蹟》（Incest, Murder and a Miracle），希望分享親身經歷，幫助更多人走出陰霾。她去年12月以來已與500多名受害者深談，「我告訴他們，永遠不要責怪自己，因為這不是他們的錯。虐待與亂倫不能定義他們……如果堅持下去，人生一定還有很多更美好的事物」。

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