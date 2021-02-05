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俄男跳樓「砸中嬰兒車」5月嬰彈飛　驚悚畫面曝！母抱孩崩潰跪地

▲▼俄羅斯男子跳樓自殺砸中嬰兒車。（圖／翻攝自YouTube／У хайпа на хвосте!）

▲俄羅斯男子跳樓自殺砸中嬰兒車。（圖／翻攝自YouTube）

記者張方瑀／綜合外電報導

俄羅斯一名媽媽4日推著嬰兒車在路上行走時，突然有一名男大生從大樓跳下，不偏不倚直接砸在嬰兒車上，車上僅5個月大的嬰兒當場彈飛，媽媽嚇得立刻上前抱起孩子，崩潰跪地痛哭。

根據俄媒《RIA》報導，施洛沃（Shilovo）一名媽媽4日用嬰兒車推著年僅5個月大的孩子出門，沒想到當他們才剛走出大樓外的人行道時，突然有一名男大生從天而降，不偏不倚地砸在嬰兒車上，不但造成嬰兒車當場損毀，車內的嬰兒也當場彈飛。

▲▼俄羅斯男子跳樓自殺砸中嬰兒車。（圖／翻攝自YouTube／У хайпа на хвосте! ）

▲媽媽抱著孩子跪地崩潰。（圖／翻攝自YouTube）

從曝光的影片可以看到，母親立刻上前將孩子從地上抱起來，並不斷哭喊求救，最後無力地跪在地上。報導指出，救護車趕到時，嬰兒還有微弱喘息，現場救護人員立刻進行急救，並送往醫院。

據了解，當時嬰兒的母親和奶奶都在現場，母親因目睹孩子受傷，情緒幾乎崩潰，到院後還被注射鎮靜劑。俄羅斯部分媒體指出，嬰兒最後急救無效身亡；但也有報導指出，嬰兒在醫院急救後已恢復呼吸心跳，目前還無法確認最後狀況。

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