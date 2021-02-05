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2020是美國「至暴之年」！謀殺案增三成，買槍飆增六成

▲有錢沒錢，買把槍防身好過年？（圖／達志影像／美聯社）

今日美國：有錢沒錢，買把槍防身好過年？（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

《華盛頓郵報》4日報導，剛剛過去的1月，美國的武器銷量激增，槍支銷售超過200多萬支，月銷量為有史以來的第二高。在槍支銷量暴增的背後，搶購槍支的民眾是什麼心理？他們是杞人憂天嗎？

去年槍支銷量增六成　購槍者非裔佔比最大

據報導，全美武器彈藥的銷量已經連續好多個月飆漲。2020年，美國銷售了近2300萬件武器，同比增長64%。 佛羅里達州一名27歲男子告訴《華郵》說，他最近去了一家槍支零售店，想買9mm子彈。店員告訴他全賣光了，庫存也只剩了6把槍。

去年3月，當新冠疫情在美國爆發時，隨著一些州和城市開始發布居家令，武器銷量就陡增到了前所未有的210萬支。在面臨不確定性的情況下，恐慌性購買是很常見的事。美國人當時也在囤積衛生紙、紙尿褲和清潔產品等。

隨後，非裔男子佛洛伊德之死引發大規模遊行示威，而武器銷量也在同一時期繼續飆長，6月達到了280萬，7月達到了250萬。 美國西密西根大學(Western Michigan University)教武器法的教授杜蘭表示，他聽到一些新擁槍者說，購買武器就是一種投資，就像貴金屬一樣。他更越發頻繁的聽到新擁槍者說，他們不再相信警察能夠保護他們，尤其是在夏天看到一些警局被遊行示威者闖進之後。

而在美國總統大選前後，各種假消息滿天飛，前總統川普拒不認輸，將這場政治風暴一直推延到2021年。1月6日，國會山莊爆發騷亂，造成包括4名暴亂者和1名員警在內5人死亡，140多名員警受傷。

美國「國家射擊運動基金會」公共事務主管奧利維亞說：「人們看著所有這些事情的發生，變得很擔心自己的人身安全。每個美國人都在買槍。」 據該基金會的調查顯示，2020年，美國槍支銷量中約40%都是初次購槍者。有意思的是，其中四成是女性，而族群方面最大比例的購槍者是非裔。

去年售出的武器中，絕大多數都是小型的防衛用手槍。 另一方面，由於美國人採取隔離防疫，保持社交距離的打獵運動變得越來越受歡迎，這也是推動槍支銷量的一個因素。

謀殺案激增　專家：始於佛洛伊德之死

從資料來看，這些擁槍自衛的人並非杞人憂天。報導指出，2020年是個「殺手年」。在疫情致命的同時，美國經歷了自上世紀有記錄以來謀殺案增幅最高的一年。從大都市到小城鎮，謀殺案件都出現了前所未有的激增。

雖然去年的完整資料統計還未出來，但據FBI目前披露的資料顯示 ，去年前9個月裡，全美謀殺案增長了20.9%；在一些大城市裡，這些資料甚至更驚人。而這些謀殺案基本都涉及槍支暴力。

另外據犯罪資料分析師艾許統計，同一時期，57個美國警局記錄到的謀殺案增長了36.7%。艾許說：「就像2020年的其他事情一樣，犯罪資料就是一場災難。謀殺案出現了暴增，而且很難說到底有多糟糕。但非常清楚的是我們看到了最大的年度增長。這是悲劇，但我們同時也在接受著因新冠疫情造成每天死亡3000人的情況。」

除了大城市，根據FBI資料，人口1萬以下的小城市裡，2020年前9個月的謀殺案的增長也超過30%。艾許表示，這樣的資料簡直到了「瘋狂」的程度。

美國密蘇里大學犯罪學家羅森菲爾德指出，幾乎每個城市的謀殺案暴增都始於去年5月底6月初，而這正是佛洛伊德之死引發大規模遊行示威抗議的時期。很多專家認為，大眾對於員警的信心崩塌導致更多暴力犯罪的出現。民眾跟警方關係緊張為「所謂街頭正義的出現」創造了空間。

與此同時，新冠疫情也在諸多層面也導致謀殺案增多。員警一方面要應付遊行示威，一方面又因為有同僚染疫而造成警力減少。結果是剩存的警力出勤更少，導致更多人以暴力解決爭端。還有一些社區，人們質疑員警遭到大眾批評後態度變得「退縮」。此一時期，社工因疫情原因沒能對一些受害者進行諮詢，也會導致報復性暴力的增多。

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