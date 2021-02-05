染毒6年「牙齒直接爛光」！　她自揭「冰毒嘴」PO影勸世爆紅

▲希爾在TikTok上公開自己吸毒前後的轉變，藉此教育大家濫用藥物的危害。（圖／翻攝自TikTok／iamtoothlessandruthless）

記者葉睿涵／編譯

美國密蘇里州一名22歲的女子希爾（Faith Hill）最近在TikTok上傳影片，曝光自己在沉迷冰毒6年後，毒品對她所帶來的傷害與身體上的變化。她在影片中大方秀出自己因吸毒而掉光的牙齒，以此來教育她的70萬粉絲濫用藥物的危害，吸引數百萬網友的觀看。

綜合《每日星報》與《鏡報》報導，希爾在影片中提到，自己在吸食冰毒的6年間，一直流落街頭，但她反復吸食毒品的行為很快就為她的身體造成了傷害。她的體重以驚人速度往下掉，原本肉肉的臉蛋也迅速變尖，後來就連牙齒開始被腐蝕。

當她終於清醒過來時，她的牙齒已全數被侵蝕，牙醫被迫將她的所有牙齒都拔除，並為她特製假牙。希爾在回憶那段頹靡的人生時，她覺得當時的自己是「醜陋」和「痛苦」的；她在影片中笑著說，「沒有牙齒，我的笑容就像一個空洞，嘴裡什麼都沒有」，但現在她已裝上了一副新的假牙。

根據美國牙科協會的說法，吸食病毒的癮君子經常會有蛀牙和牙齦疾病的困擾，這種被稱為「冰毒嘴」的疾病，通常伴隨著牙齒變黑、被腐蝕等症狀，以至於患者最後需要拔掉他們的牙齒。

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