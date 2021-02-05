美韓「軍費分攤」拜登就職後首度展開協商！盼早日達成共識

▲拜登上任後，南韓與美國針對駐韓美軍費用分攤進行協商。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國前總統川普卸任前，南韓與美國曾就駐韓美軍軍費分攤上有過多次爭執，即便雙方於去年3月達成協議，南韓須負擔軍費調漲13%，最終卻因川普不滿而撤回。拜登就職總統後，於當地時間4日國務院演說時表示，將中斷裁減駐德美軍之政策，而在今（5）日，美國拜登政府與南韓首度展開軍費分攤會議，承諾將儘速完成協商，以強化美韓同盟與雙邊軍事關係。

根據《韓聯社》報導，南韓外交部今（5）日派出軍費分攤協商大使鄭恩甫（정은보）與美國國務院軍費協商代表、前駐日本公使威爾頓（Donna Welton）在視訊會議中展開協商，是為簽署第11份《駐韓美軍防衛費分擔特別協定》（SMA）的第8次會議，南韓外交部與國防部、美國國務院與國防部、駐韓美軍司令部皆派要員參與該次視訊會議。

南韓外交部表示，雙方在同盟精神的基礎上，進行一場非常真摯的討論，消弭雙方在過去的歧見，並協調出雙方皆能接受的方案，期盼儘早完成軍費攤協商，強化韓美同盟關係與聯合防衛態勢，以求做為韓半島（朝鮮半島）與東北亞和平與繁榮推進上扮演核心軸角色。

雙方表示，近期將舉行下一場會議過具體日程還得透過外交程序討論。

▲儘管南韓同意分攤軍費調漲13%，最後卻因川普不滿而協議破裂。（圖／路透社）

報導指出，美國與南韓曾於2020年3月在洛杉磯召開第7次會議，當時達成的協議為2020年南韓分攤軍費，由2019年的1兆389億韓元調漲13%，不過時任美國川普卻對結果大為不滿，使雙方最終仍無法達成協議。

雙方預計於3月進行美韓聯合軍演，分析指出長期對美韓軍演表達不滿的北韓（朝鮮），恐將在聯合軍演期間進行軍事挑釁。對此，南韓統一部長李仁榮（이인영）表示，為求改善兩韓關係，建議軍演能夠延期。

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