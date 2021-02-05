市場賣現宰活貓！鐵棍打碎頭骨拔毛秤重　網怒：吃野味不怕死？

▲湖南永洲市場出現現宰活貓攤販，現場還有數百隻浪貓被關著待宰。（圖／翻攝自微博，下同）



實習記者陳妙津／綜合報導

新冠肺炎一度被指是病原體來自蝙蝠，大陸野味文化也因此備受外界撻伐。不過近日有大陸網友爆料湖南永州市場中，竟有攤販當眾販賣現宰活貓，現場還關著數百隻病懨懨的待宰貓咪，畫面曝光讓其他網友都憤怒直呼「好殘忍」、「小心病毒」。

綜合陸媒報導，湖南網友公布影片爆料指出，去逛永州市場時，發現有攤販大喇喇販賣現宰活貓，只要有人來買，老闆就會直接將籠中的貓以鐵夾抓出，接著當場以棍子重擊打碎貓咪頭骨，丟到籃內秤重後拔毛販賣。

爆料網友說，當下她雖然有打電話檢舉，讓執法人員來趕跑攤販，沒想到店家只是裝裝樣子，隔天又回到原地照常營業，讓該名網友氣到再度檢舉。影片曝光後引起輿論熱議，店家疑似為了避風頭不再營業，也將現場被關著的數百隻病貓移往他處，相關單位則已將該攤查封整治。

網友紛紛氣憤表示，「當地風俗嗎？太可怕了吧」、「別拿雞鴨魚肉來槓了！國家根本沒有關於貓狗肉的檢疫標準，來歷不明的不怕吃死嗎！」、「貓身上沒什麼肉，並且也不好吃，這種都特麼是到處蒐集買來的流浪貓」、「雞鴨魚肉堵不住這群b的嘴，非去嚐嚐稀奇古怪的東西」、「打電話市場監管部門說吃貓肉合法太不要臉了」、「我的天，看一眼心裡都難受的不行，根本不敢點開視頻看！」、「為什麼市場會允許這種攤位在那？」、「造孽多了會有報應的」。